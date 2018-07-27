Настасья Шубская, которая скоро впервые станет мамой, наконец четко сформулировала причину, почему она решила рожать не в России, а в Америке. Дело не в том, что в США лучше специалисты, причина – в ее муже, всемирно известном хоккеисте Александре Овечкине.
Настасья Шубская, которая скоро впервые станет мамой, наконец четко сформулировала причину, почему она решила рожать не в России, а в Америке. Дело не в том, что в США лучше специалисты, причина – в ее муже, всемирно известном хоккеисте Александре Овечкине.
Супруга спортсмена отвечала на вопросы подписчиков в Instagram.
Поклонники звездной пары поинтересовались у Настасьи, где она планирует разрешиться
от бремени.
Шубская рассказала, что сейчас ее муж работает в
Америке, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним, поэтому рожать
ей придется на чужбине. Настасья отметила, что нет принципиальной разницы, где
их малыш появится на свет, в любом случае ребенок будет русским.
Подготовка к появлению младенца в звездной семье идет полным
ходом. В окружении пары говорят, что супруги уже выбрали клинику, в которой родится
их первенец, и познакомились с врачом. Также на досуге родители подумали
над тем, как назовут кроху, правда имя будущего малыша и его пол знаменитости
пока скрывают.
Отметим, что пара долгое время утаивала факт беременности. Настасья
редко выходила в свет, а уж если появлялась перед камерами, то постоянно
прятала меняющуюся фигуру под свободными нарядами. Однако сейчас жена спортсмена с
удовольствием демонстрирует свое положение публике. В ее микроблоге множество
снимков, на которых она демонстрирует огромный живот.
Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская оформили
отношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраивать
громкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супруги
закатили пир на весь мир.