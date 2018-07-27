Настасья Шубская, которая скоро впервые станет мамой, наконец четко сформулировала причину, почему она решила рожать не в России, а в Америке. Дело не в том, что в США лучше специалисты, причина – в ее муже, всемирно известном хоккеисте Александре Овечкине.

Настасья Шубская, которая скоро впервые станет мамой, наконец четко сформулировала причину, почему она решила рожать не в России, а в Америке. Дело не в том, что в США лучше специалисты, причина – в ее муже, всемирно известном хоккеисте Александре Овечкине.Супруга спортсмена отвечала на вопросы подписчиков в Instagram.Поклонники звездной пары поинтересовались у Настасьи, где она планирует разрешитьсяот бремени.Шубская рассказала, что сейчас ее муж работает вАмерике, и до конца беременности она планирует находиться рядом с ним, поэтому рожатьей придется на чужбине. Настасья отметила, что нет принципиальной разницы, гдеих малыш появится на свет, в любом случае ребенок будет русским.Подготовка к появлению младенца в звездной семье идет полнымходом. В окружении пары говорят, что супруги уже выбрали клинику, в которой родитсяих первенец, и познакомились с врачом. Также на досуге родители подумалинад тем, как назовут кроху, правда имя будущего малыша и его пол знаменитостипока скрывают.Отметим, что пара долгое время утаивала факт беременности. Настасьяредко выходила в свет, а уж если появлялась перед камерами, то постояннопрятала меняющуюся фигуру под свободными нарядами. Однако сейчас жена спортсмена судовольствием демонстрирует свое положение публике. В ее микроблоге множествоснимков, на которых она демонстрирует огромный живот.Напомним, Александр Овечкин и Настасья Шубская оформилиотношения еще в августе 2016 года. Однако тогда влюбленные не стали устраиватьгромкого торжества, решив отложить его на год. Лишь 8 июля 2017-го супругизакатили пир на весь мир.