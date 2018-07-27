По информации СМИ, Евгений Осин на грани нищеты. Артист дошел до того состояния, что вынужден продать жилье.

По информации СМИ, Евгений Осин на грани нищеты. Артист дошел до того состояния, что вынужден продать жилье.Недавно Евгения Осина выписали из больницы, где он лежал с переломом. Однако некогда популярный артист до сих пор не может полноценно работать. "Сегодня ездил в банк, чтобы снять остатки сбережений. Жить уже не на что!" – пожаловался певец журналистам .Чтобы поправить свое материально положение, артист решил продать квартиру. "Она у меня большая. Планирую купить что-нибудь поменьше, а на разницу получится существовать какое-то время", – объявил Осин. Отметим, что жилище площадью более 100 квадратных метров располагается поблизости от метро "Полежаевская" и оценивается риэлторами в сумму 30 миллионов рублей.Певец сообщил, что его никто не навещает. Изредка заходят певец Александр Зарецкий и медсестра, которая осматривает артиста. Впрочем, Евгений смог наладить отношения с дочкой Агнией. Он похвалился: "Радует только, что наконец помирился с дочкой Агнией, которая долго отказывалась общаться. Сейчас созваниваемся. Когда она вернется из Санкт-Петербурга, куда отправилась на отдых, увидимся. Жаль, пока не могу помочь ей деньгами…"Напомним, Евгений Осин повредил руку, упав с мотоцикла. Однако артист предпочел не обращаться за помощью к медикам, решив, что само все пройдет. Вот только ничего не прошло, а стало хуже. "С рукой творится что-то страшное, началось нагноение. Мы привезли к Осину дорогого врача, чтобы прямо на дому сделать рентген, но Женя отказался. А врач сказал, что могут даже ампутировать руку, если лечение не начать", – пожаловалась телеведущая Дана Борисова.