Житель поселка Мати Джон Зена опубликовал в социальной сети видео бушующего вокруг пожара, где показано, как мужчина вышел из дома, беспокоясь за своего кота, и обнаружил, что он и его четвероногий друг полностью окружены пламенем.

В сети появилось видео, как Джон Зета, житель сожженного дотла греческого поселка Мати, волнуясь за своего кота, вышел из своего дома наружу во время пожара.Кот оказался около входа, он жалобно мяукал и обеспокоенно озирался, видя пламя, окружившее дом со всех сторон. Животному и его хозяину ничего не оставалось делать, кроме как смотреть на приближающийся огонь.Мужчине и его коту повезло — пламя не задело место, где они прятались, хотя и прошло совсем рядом. Когда Джон понял, что его жизнь вне опасности, он выложил на своей странице в социальной сети то, что ему удалось снять.В течение нескольких часов видео набрало более миллиона просмотров. Пользователи поздравляют выжившего мужчину и его домашнее животное с чудесным спасением и удивляются их поразительной везучести.