Злоумышленница похищала кошельки с деньгами и банковскими картами у работниц одного из детских дошкольных учреждений.

24 июля текущего года следственным отделом МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 27-летней безработной жительницы Нижегородской области. Женщина подозревается в четырех имущественных преступлениях, совершенных в городе Муроме.С период с мая по июль текущего года в полицию с заявлениями по фактам краж и незаконного обналичивания с банковских карт денежных средств обратились четыре работника одного из детских дошкольных учреждений города Мурома. Общая сумма заявленного материального ущерба превысила 40 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую в совершении краж – 27-летнюю нигле не работающую жительницу Нижегородской области.Установлено, что в период с 10 мая по 17 июля текущего года злоумышленница, находясь в городе Муроме, целенаправленно, в дневное время суток, пока воспитатели с детьми находились на улице, заходила в детские дошкольные учреждения и похищала из помещений оставленные без присмотра кошельки с деньгами и пластиковыми картами. Так как листок с пин-кодом в каждом случае находился в кошельке, фигурантка смогла беспрепятственно обналичить денежные средства.Подозреваемая дала признательные показания. Расследование уголовного дела продолжается.