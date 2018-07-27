Участница скандального телешоу Дом-2 29-летняя Даша
Друзьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбе звезды телешоу было
много горьких моментов.
Участница скандального телешоу "Дом-2" 29-летняя Даша
Друзьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбе звезды телешоу было
много горьких моментов.
Как выяснилось, до прихода на телестройку Дарья не была пай-девочкой.
Она встречалась с состоятельными мужчинами ради денег.
С одним из богатых ухажеров у Друзьяк завязались отношения. "Когда
я училась в институте, познакомилась с интересным мужчиной. Бизнесмен был
старше меня на десять лет", – вспоминает блондинка.
Звезда телестройки решила, что это он – тот единственный и
полностью вручила себя партнеру. "Я во всем доверяла бойфренду, в том числе и в
самых интимных моментах", – отметила участница реалити-шоу.
"Избранник говорил, что предохранялся – с горечью продолжила
обитательница телестройки – однако он обманул меня, и я забеременела. Когда
сообщила любимому, тот не поверил – подумал, будто я придумала это, чтобы
заполучить его деньги".
Предательство благоверного взбесило девушку, и она решила
избавится от ребенка. Тогда Друзьяк ни секунды не сомневалась, да и сейчас ни о
чем не жалеет.
В памяти звезды "Дома-2" остались только мучения о сложных
медицинских манипуляциях. "Процедура была сложной: у меня неправильный
изгиб маточной трубы, поэтому механическим способом избавиться от ребенка не
удалось. Пришлось использовать медикаментозные средства. Это был очень
сложный период в моей жизни" – цитирует Дашу Друзьяк Dom2Life.ru.