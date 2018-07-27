Участница скандального телешоу Дом-2 29-летняя Даша Друзьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбе звезды телешоу было много горьких моментов.

Участница скандального телешоу "Дом-2" 29-летняя ДашаДрузьяк откровенно рассказала о жизни до проекта. В судьбе звезды телешоу быломного горьких моментов.Как выяснилось, до прихода на телестройку Дарья не была пай-девочкой.Она встречалась с состоятельными мужчинами ради денег.С одним из богатых ухажеров у Друзьяк завязались отношения. "Когдая училась в инсти­туте, познакомилась с интересным мужчиной. Бизнесмен былстарше меня на десять лет", – вспоминает блондинка.Звезда телестройки решила, что это он – тот единственный иполностью вручила себя партнеру. "Я во всем доверяла бойфренду, в том числе и всамых интимных моментах", – отметила участница реалити-шоу."Избранник говорил, что предохранялся – с горечью продолжилаобитательница телестройки – однако он обманул меня, и я забеременела. Когдасообщила любимому, тот не поверил – подумал, будто я придумала это, чтобызаполучить его деньги".Предательство благоверного взбесило девушку, и она решилаизбавится от ребенка. Тогда Друзьяк ни секунды не сомневалась, да и сейчас ни очем не жалеет.В памяти звезды "Дома-2" остались только мучения о сложныхмедицинских манипуляциях. "Процедура была сложной: у меня неправильныйизгиб маточной трубы, поэтому механиче­ским способом избавиться от ребенка неудалось. Пришлось использо­вать медикамен­тозные средства. Это был оченьсложный период в моей жизни" – цитирует Дашу Друзьяк Dom2Life.ru.