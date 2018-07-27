Финалистка проекта Взвешенные люди Веста Романова в
середине июня
стала мамой. Однако она чуть не потеряла дочь из-за халатности врача.
Финалистка проекта "Взвешенные люди" Веста Романова в
середине июня
стала мамой. Однако она чуть не потеряла дочь из-за халатности врача.
Малышка, которую назвали Кристиной, появилась на свет на пару
недель раньше положенного срока. На днях Веста сообщила печальную новость о
серьезной болезни дочери на своей страничке в Instagram.
"Уже неделю я живу в транспорте и в детской больнице... Неделю я
проводила по четыре часа в дороге, ради часа с дочкой. Теперь я провожу те же
четыре часа, но зато к ребенку пускают на целый день. "Спасибо" участковому
педиатру за то, что три недели говорила, что с ребенком все нормально, а я
мамаша криворукая. Оказалось, что я дура, потому что ее слушала", – рассказала
Романова подписчикам. Диагноз заболевания звезда шоу СТС озвучивать не стала.
Также участница телепроекта вспомнила, что дочь привезли в
больницу с гипотрофией первой степени. Кристине предстоит пройти лечение. И
первые успехи уже есть. По словам Весты, за 12 дней она прибавила в весе 650
граммов.
Напомним, девушка стала участницей шоу "Взвешенные люди" в 2015
году. До шоу она весила 130 килограммов при росте 170 см. После проекта
Романова скинула 50 килограммов.