Финалистка проекта Взвешенные люди Веста Романова в середине июня стала мамой. Однако она чуть не потеряла дочь из-за халатности врача.

Финалистка проекта "Взвешенные люди" Веста Романова всередине июнястала мамой. Однако она чуть не потеряла дочь из-за халатности врача.Малышка, которую назвали Кристиной, появилась на свет на парунедель раньше положенного срока. На днях Веста сообщила печальную новость осерьезной болезни дочери на своей страничке в Instagram."Уже неделю я живу в транспорте и в детской больнице... Неделю япроводила по четыре часа в дороге, ради часа с дочкой. Теперь я провожу те жечетыре часа, но зато к ребенку пускают на целый день. "Спасибо" участковомупедиатру за то, что три недели говорила, что с ребенком все нормально, а ямамаша криворукая. Оказалось, что я дура, потому что ее слушала", – рассказалаРоманова подписчикам. Диагноз заболевания звезда шоу СТС озвучивать не стала.Также участница телепроекта вспомнила, что дочь привезли вбольницу с гипотрофией первой степени. Кристине предстоит пройти лечение. Ипервые успехи уже есть. По словам Весты, за 12 дней она прибавила в весе 650граммов.Напомним, девушка стала участницей шоу "Взвешенные люди" в 2015году. До шоу она весила 130 килограммов при росте 170 см. После проектаРоманова скинула 50 килограммов.