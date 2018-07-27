В Москве обратили внимание на одобренный Палатой представителей Конгресса проект оборонного бюджета на 2019 год и отмечают, что этот документ подтверждает стремление Вашингтона к военному доминированию в космосе.

В Москве обратили внимание на одобренный Палатой представителей Конгресса проект оборонного бюджета на 2019 год и отмечают, что этот документ подтверждает стремление Вашингтона к военному доминированию в космосе.Как передает "Интерфакс", министерство иностранных дел России выступило с заявлением, в котором отмечается, что предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом международной напряжённости и новыми витками гонки вооружений.На Смоленской площади предостерегли Белый дом от повторений ошибок прошлого, напомнив, что ядерная гонка между двумя сверхдержавами в прошлом имела для всей планеты весьма пагубные последствия, с последствиями которых мировое сообщества до сих пор не может справиться.По мнению профессора российской Академии военных наук Сергея Судакова, решение палаты представителей Конгресса США приняла о развертыванию в космосе систем слежения и перехвата баллистических ракет является попыткой Америки втянуть Россию в очередную гонку вооружений и "Звездные войны".Об этом эксперт рассказал РИА Новости, подчеркнув, что США вышли в одностороннем порядке в 2002 году из соглашения по ПРО специально для того, чтобы иметь возможность в будущем развернуть в космосе такую систему.Судаков уверен, что РФ не повторит ошибок СССР, сосредоточившись на развитии гиперзвукового оружия, которое позволит нивелировать возможности американских космических перехватчиков.В 1983 году тогдашний американский президент Рональд Рейган анонсировал создание стратегической оборонной инициативы, получившая неофициальное название "Звездные войны". Речь шла о программе размещения системы противоракетной обороны США в космосе, которая рассматривалась экспертами, как чрезвычайно затратная и недостижимая в перспективе ближайших десятилетий по причине отсутствия технологий.После распада Советского Союза и окончания холодной войны, в 1993 году программа была свернута.