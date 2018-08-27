Дочь легендарного детского писателя Эдуарда Успенского Татьяна вспомнила о жизни в родительском доме. Как оказалось, знаменитый литератор был домашним тираном.

Дочь легендарного детского писателя Эдуарда УспенскогоТатьяна вспомнила о жизни в родительском доме. Как оказалось, знаменитыйлитератор был домашним тираном.По словам 50-летней наследницы писателя, Успенский был холодени жесток с ней, часто закрывал глаза на то, как мачеха Елена, вторая супругаписателя, третировала ее и выгоняла из дома. Также автор книг для малышей большуючасть жизни был членом тоталитарной секты."Я там была четыре года. Там детей били. Успенскийподдерживал эту секту всю жизнь. Лет тридцать и до конца поддерживал", –вспоминает Татьяна. Женщина до сих пор с содроганием вспоминает время своеговзросления. Ее жизнь в отчем доме была невыносима. "Мачеха нас выживала. Такаяистория Золушки. Может быть, если бы не она, я бы пошла на прощание с отцом. Ноона злой человек, нехороший. Есть вещи, которые делать нельзя!" – отметила дочьзнаменитого писателя.В 21 год Татьяна вышла замуж и родила дочь Екатерину и Сына,которого назвала в честь легендарного родителя – Эдуардом. Однако это непомогло наладить взаимоотношения с отцом.Когда Успенский вступил в бракв третий раз – с телеведущей Элеонорой Филиной, ситуация немного выправилась, и наследница литератора смогла бывать у него вгостях вместе с детьми. Однако, когда эти отношения Эдуарда Николаевича распались, и он снова сошелся со второй супругой Еленой, контакт отца и дочеривновь оборвался.Друзья литератора были удивлены, когда Татьяна не пришлапроводить родителя в последний путь. Они считают, что женщина неблагодарная икорыстная. Якобы писатель далей все – квартиру в Москве, машину, много летобеспечивал всем необходимым, а в самый последний час рядом с Успенским были только его жена Елена и приемные дочери двойняшки.Вдова ЭдуардаНиколаевича опасается, что Татьяна вступит в борьбу за многомиллионноенаследство знаменитого писателя. Однако, как рассказала дочь Успенского впрограмме "Ты не поверишь!", биться в судах за богатство родителя она небудет, так как уважает его решение оставить ее ни с чем.