Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.

25 августа в областном центре состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня города Владимира. В мероприятиях приняли участие 155 тысяч жителей и гостей города.В обеспечении правопорядка и безопасности граждан при проведении мероприятий задействовались более 200 сотрудников органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии, представители народных дружин и казачества, работники частных охранных организаций.Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не допущено.