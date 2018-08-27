Российский бизнесмен и владелец футбольного Челси Роман Абрамович не исключает возможной продажи лондонского клуба. Известно, что россиянин готов рассматривать предложения о продаже на сумму от 2,5 миллиардов фунтов стерлингов.

Российский бизнесмен и владелец футбольного "Челси" Роман Абрамович не исключает возможной продажи лондонского клуба. Известно, что россиянин готов рассматривать предложения о продаже на сумму от 2,5 миллиардов фунтов стерлингов.Ранее Абрамовичу поступило предложение от самого богатого человека Великобритании Джима Рэтклиффа, сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на The Times. Британец предлагал два миллиарда фунтов, однако нынешний владелец "синих" посчитал сумму недостаточно высокой и отказал Рэтклиффу.Напомним, что Абрамович является хозяином "Челси" с 2003 года. Тогда он приобрел клуб за 140 миллионов фунтов.