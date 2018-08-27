В Испании арестован 55-летний Йос Бреч, подозреваемый в убийстве 11-летнего мальчика из Нидерландов Ники Верстапена, которое произошло в 1988 году. Власти страны потратили почти 20 лет на то, чтобы установить личность возможного убийцы. Это стало возможно благодаря современным технологиям.

В Испании арестован 55-летний Йос Бреч, подозреваемый в убийстве 11-летнего мальчика из Нидерландов Ники Верстапена, которое произошло в 1988 году. Власти страны потратили почти 20 лет на то, чтобы установить личность возможного убийцы. Это стало возможно благодаря современным технологиям, сообщает Guardian.Благодаря новейшим средствам анализа ДНК, генетический материал убитого ребенка удалось найти в доме Бреча, который жил неподалеку с детским лагерем, где произошло жуткое преступление.Обитавшего в лесной хижине нелюдимого мужчину и раньше подозревали в совершении одного из самых громких убийств в современной истории Нидерландов, однако до недавнего времени у следователей не было никаких улик против Бреча.Для установления личности предполагаемого убийцы власти провели крупнейшее в истории страны расследование, в ходе которого изучили порядка 14 тысяч образцов ДНК. Необходимые анализы сдали около 22 тысяч мужчин.Задержанный в Испании Бреч последние годы жил в горном массиве Вогезы, расположенном на востоке Франции. Скоро бывший разведчик с развитыми навыками жизни в дикой природе предстанет перед судом.