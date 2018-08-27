Самый титулованный клуб Германии мюнхенская Бавария включила в Зал славы чемпиона мира 2014 года, бывшего полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера. 34-летний Швайнштагер стал 18-м футболистом, удостоенным подобной чести.

Самый титулованный клуб Германии мюнхенская "Бавария" включила в Зал славы чемпиона мира 2014 года, бывшего полузащитника команды Бастиана Швайнштайгера. 34-летний Швайнштагер стал 18-м футболистом, удостоенным подобной чести.Бастиан Швайнштагер отыграл за "Баварию" 15 сезонов. Полузащитник провел за мюнхенцев 500 матчей и забил 68 мячей. В составе Баварии Бастиан стал восьмикратным чемпионом Германии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира, шестикратным обладателем Кубка страны, обладателем Суперкубка УЕФА. В настоящее время Швайнштагер играет за клуб МЛС "Чикаго Файер"."Для меня это великая честь быть включенным в Зал славы такого выдающегося клуба и присоединиться к другим легендарным личностям", — приводит слова Бастиана Швайнштайгера ТАСС,