"Детский сад №54" получил от предприятия «БИОТУМ» 5 шахматных наборов (шашки, шахматные фигуры и шахматные доски) для развития кружка "Юный шахматист", где малышей обучают ..

"Детский сад №54" получил от предприятия «БИОТУМ» 5 шахматных наборов (шашки, шахматные фигуры и шахматные доски) для развития кружка "Юный шахматист", где малышей обучают первоначальным навыкам игры. Это еще один маленький шаг в рамках большой социальной программы предприятия по введению моды на игру в шахматы у нас в регионе.Руководство предприятия откликнулось на просьбу Борисовой Оксаны Ивановны, заведующей МБДОУ №54 о спонсорской помощи. Ведь садик уже доказал, что раннее обучение детей игре в шахматы приносит свои плоды. Именно из этого детского сада вышла воспитанница Преображенская Диана (2011 г.р.), у которой воспитатели разглядели способности к логическому мышлению и дали рекомендации к дальнейшему прохождению профессионального обучения. В результате благодаря тренеру ДТЮ Марьюшкину, девочка во второй половине августа 2018 г. по решению Шахматной федерации России получила право участвовать в первенстве Европы 2018 года и в высшей лиге первенства России среди девочек до 11 лет в 2019 году.Кстати, Диана вместе с родителями и младшим братом Ярославом принимала участие в первом Шахматном турнире 1 мая 2018 г., организованным «БИОТУМом» совместно с Владимирской шахматной федерацией и стала одним из его победителей.Азаев Артур Геннадьевич, генеральный директор «НПП БИОТУМ»:«На "БИОТУМе" любят шахматы, и сотрудники имеют возможность играть в шахматы в свободное от работы время. Здесь это поощряется. Также мы согласны с инициативой Министерства образования РФ, что эту игру надо ввести обязательным уроком в школах, потому что она отлично развивает логическое мышление у детей. А пока этого еще не случилось, "БИОТУМ", как социально-ответственный бизнес, вносит свою лепту в создание моды на игру в шахматы во Владимире. Нами уже было проведено около 10 шахматных турниров совместно с Владимирской шахматной Федерацией в рамках городских мероприятиях, а также в школах и детских лагерях города и области, а 1 сентября 2018 г. в 16:00 на День микрорайона Юрьевец состоится следующий турнир, куда мы приглашаем всех желающих. Лучшим игрокам традиционно вручим подарки от нашего предприятия».