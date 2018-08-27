На YouTube вскоре станет меньше видео с рекламой, которую можно будет пропустить. Начиная со следующей недели авторы, которым доступна возможность монетизации канала, смогут размещать у себя неотключаемую рекламу, причем кнопка Пропустить пропадет не только у новых, но и у старых роликов.

На YouTube вскоре станет меньше видео с рекламой, которую можно будет пропустить. Начиная со следующей недели авторы, которым доступна возможность монетизации канала, смогут размещать у себя неотключаемую рекламу, причем кнопка "Пропустить" пропадет не только у новых, но и у старых роликов.Как объясняется на видео, размещенном на официальном канале Creator Insider, рекламодатели платят больше денег за непропускаемую рекламу, что дает больше возможностей для заработка. Однако некоторым блогерам эта идея пришлась не по душе: часть заявила в комментариях, что может вообще лишиться какого-либо дохода, поскольку их зрители не заходят дожидаться окончания рекламы.Реклама на старых роликах с TrueView — форматом видеообъявлений, которые можно пропустить после 5 секунд просмотра, — станет непропускаемой по умолчанию. Это произойдет автоматически и даже в том случае, если создателям контента неотключаемая реклама ранее была недоступна. Чтобы вернуть кнопку "Пропустить", блогерам придется вручную менять настройки.Как сообщили представители YouTube сайту Mashable, у авторов имеются широкие полномочия для настройки показываемой на их канале рекламы. В AdSense, например, они могут заблокировать тех или иных рекламодателей или запретить показ видеообъявлений определенного типа. Также им дали инструмент, при помощи которого можно отслеживать эффективность роликов с непропускаемой рекламой.Ранее в этом году YouTube сократил длину неотключаемых видеообъявлений до 15–20 секунд, в зависимости от местоположения зрителя. От 30-секундной рекламы компания отказалась.”YouTube в России вводит платную подписку. Чем она лучше? читайте такжеВероятно, видеоплатформа Google хочет не только приумножить собственные доходы от рекламы, но подтолкнуть пользователей к переходу на платный сервис YouTube Premium. В России платная подписка заработала в июне: за 199 рублей в месяц пользователям отключают любую рекламу, а также дают возможность скачивать ролики для просмотра офлайн и слушать, когда приложение свернуто или смартфон заблокирован.