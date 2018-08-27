Ольга Бузова близко к сердцу приняла сообщение о близости между участниками телепроекта Дом-2 Романом Гриценко и Ириной Пинчук. Телеведущая расплакалась прямо на Лобном месте.

Ольга Бузова близко к сердцу приняла сообщение о близости между участниками телепроекта "Дом-2" Романом Гриценко и Ириной Пинчук. Телеведущаярасплакалась прямо на Лобном месте.Несколько лет 23-летний Роман на каждом углу кричал о своейлюбви к 32-летней Ольге. Он старательно ухаживал за ведущей, постоянно осыпал комплиментами.Меж тем Бузова игнорировала настойчивые знаки внимания молодого человека, однакобыло заметно, что ей нравится его упрямство и пыл. "Я никогда ничего не обещала Роме, но он мне говорил олюбви, Андрей, понимаешь?! Мне кажется, он меня любит", – делилась Ольга вличной беседе с коллегой по шоу Андреем Черкасовым.После очередного отказа Бузовой Гриценко попробовал построитьотношения с одной из жительниц телестройки – 23-летней Ириной Пинчук. Молодой человек неспешил сближаться с девушкой и некоторое время говорил всем, что онипросто друзья. Однако недавно стало известно, что между ними была интимная связь. Бузоване смогла сдержать слез на Лобном месте и посчитала этот поступок со стороныГриценко ничем иным, как предательством.Влад Кадони, который сейчас находится на площадке "Дома-2"на Сейшельских островах, сообщил, что Романпостоянно говорит о своих чувствах к телеведущей. Гриценко не стал отрицать этого. Он заявил, что Бузоваему просто нравится, а с Пинчук у него не было секса.Телеведущая решила вывести молодого человека на чистую водуи помочь ему сделать правильный выбор. Меж тем Ирина очень страдает отзаявлений Романа, она испытывает сильную эмоциональную привязанность.