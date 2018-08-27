Ольга Бузова близко к сердцу приняла сообщение о близости между участниками телепроекта Дом-2 Романом Гриценко и Ириной Пинчук. Телеведущая
расплакалась прямо на Лобном месте.
Ольга Бузова близко к сердцу приняла сообщение о близости между участниками телепроекта "Дом-2" Романом Гриценко и Ириной Пинчук. Телеведущая
расплакалась прямо на Лобном месте.
Несколько лет 23-летний Роман на каждом углу кричал о своей
любви к 32-летней Ольге. Он старательно ухаживал за ведущей, постоянно осыпал комплиментами.
Меж тем Бузова игнорировала настойчивые знаки внимания молодого человека, однако
было заметно, что ей нравится его упрямство и пыл. "Я никогда ничего не обещала Роме, но он мне говорил о
любви, Андрей, понимаешь?! Мне кажется, он меня любит", – делилась Ольга в
личной беседе с коллегой по шоу Андреем Черкасовым.
После очередного отказа Бузовой Гриценко попробовал построить
отношения с одной из жительниц телестройки – 23-летней Ириной Пинчук. Молодой человек не
спешил сближаться с девушкой и некоторое время говорил всем, что они
просто друзья. Однако недавно стало известно, что между ними была интимная связь. Бузова
не смогла сдержать слез на Лобном месте и посчитала этот поступок со стороны
Гриценко ничем иным, как предательством.
Влад Кадони, который сейчас находится на площадке "Дома-2"
на Сейшельских островах, сообщил, что Роман
постоянно говорит о своих чувствах к телеведущей. Гриценко не стал отрицать этого. Он заявил, что Бузова
ему просто нравится, а с Пинчук у него не было секса.
Телеведущая решила вывести молодого человека на чистую воду
и помочь ему сделать правильный выбор. Меж тем Ирина очень страдает от
заявлений Романа, она испытывает сильную эмоциональную привязанность.