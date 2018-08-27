В составе сборной России по футболу нет Игоря Акинфеева. РФС обнародовал список российской команды к матчу Лиги наций с командой Турции.

В составе сборной России по футболу нет Игоря Акинфеева. РФСобнародовал список российской команды к матчу Лиги наций с командой Турции.Список игроков, вызванных для подготовки к матчу Лиги НацийУЕФА с Турцией и контрольному матчу с Чехией, появился на сайте Российскогофутбольного союза. Состав командыопределили тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым.Болельщики сразу же обратили внимание, что в перечнеотсутствуют известные имена. На сборы не вызван голкипер Игорь Акинфеев. Нет всписке также нападающих Федора Смолова и Алексея Миранчука, а такжеполузащитника Антона Миранчука. Все эти игроки были в заявке национальнойкоманды на чемпионате мира 2018 года.В состав сборной заявлены вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и АнтонШунин. Защитники – Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, ЭльмирНабиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов,Марио Фернандес. Полузащитники – Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин,Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, ПавелМогилевец, Денис Черышев, Антон Швец. И, наконец, нападающие – Артем Дзюба,Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.Гостевой матч Лиги наций с Турцией состоится 7 сентября,начало – в 21:45. Контрольная игра Россия – Чехия пройдет 10 сентября вРостове-на-Дону, начало – в 19:00.Напомним, Игорь Акинфеев стал героем матча Россия-Испания наЧМ-2018. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью. В сериипенальти победила Россия – и спас команду вратарь. Уникальная техника,продемонстрированная Акинфеевым во время спасения ворот от одиннадцатиметровогоудара, получила название "Нога Бога".