В составе сборной России по футболу нет Игоря Акинфеева. РФС
обнародовал список российской команды к матчу Лиги наций с командой Турции.
В составе сборной России по футболу нет Игоря Акинфеева. РФС
обнародовал список российской команды к матчу Лиги наций с командой Турции.
Список игроков, вызванных для подготовки к матчу Лиги Наций
УЕФА с Турцией и контрольному матчу с Чехией, появился на сайте Российского
футбольного союза. Состав команды
определили тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым.
Болельщики сразу же обратили внимание, что в перечне
отсутствуют известные имена. На сборы не вызван голкипер Игорь Акинфеев. Нет в
списке также нападающих Федора Смолова и Алексея Миранчука, а также
полузащитника Антона Миранчука. Все эти игроки были в заявке национальной
команды на чемпионате мира 2018 года.
В состав сборной заявлены вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и Антон
Шунин. Защитники – Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Эльмир
Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов,
Марио Фернандес. Полузащитники – Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин,
Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел
Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец. И, наконец, нападающие – Артем Дзюба,
Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.
Гостевой матч Лиги наций с Турцией состоится 7 сентября,
начало – в 21:45. Контрольная игра Россия – Чехия пройдет 10 сентября в
Ростове-на-Дону, начало – в 19:00.
Напомним, Игорь Акинфеев стал героем матча Россия-Испания на
ЧМ-2018. Основное и дополнительное время игры завершилось вничью. В серии
пенальти победила Россия – и спас команду вратарь. Уникальная техника,
продемонстрированная Акинфеевым во время спасения ворот от одиннадцатиметрового
удара, получила название "Нога Бога".