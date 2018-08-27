Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев не вызван на ближайшие матчи национальной команды со сборными Турции и Чехии. Главный тренер россяин Станислав Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева необходимостью медосмотра.

Вратарь и капитан сборной России Игорь Акинфеев не вызван на ближайшие матчи национальной команды со сборными Турции и Чехии. Главный тренер россиян Станислав Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева необходимостью медосмотра."Мы пару дней назад разговаривали с Акинфеевым, у него плановый осмотр в Германии. Поедет смотреть колено", — сообщил Черчесов РИА Новости. Главный тренер также прокомментировал отсутствие в списке Федора Смолова, перешедшего из "Краснодара" в "Локомотив". "Смолов только-только начинает себя находить в новом клубе, поэтому мы решили его не вызывать. Мы не будем трогать футболиста, который перешел в новый клуб. Тут, как говорится, чтобы он себя в клубе зарекомендовал и, соответственно, был нам полезен. В последнее время вокруг него много шума. Мы это делали и с Артемом Дзюбой, когда он перешел в Тулу из "Зенита" в "Арсенал" на правах аренды. Это из той же серии", — пояснил Черчесов.Вызван на матчи со сборными Турции и Чехии защитник "Спартака" Илья Кутепов, не сыгравший пока ни одной встречи в новом чемпионате России. "Чемпионат России стартовал, мы внимательно смотрим за тем, кто и как себя проявляет, — сказал Черчесов — У нас нет времени готовить игроков по три-четыре недели, у нас игра вот сейчас. Нас не радует, что Илья не играет. Это наш основной игрок, мы не могли его не вызвать. Плюс это дефицитная позиция. Владимир Гранат тоже не играл (в чемпионате страны), но из этих двух игроков мы вызвали Кутепова".Станислав Черчесов рассказал, что завершивший карьеру защитник Сергей Игнашевич будет помогать тренерскому штабу. "Изменений в тренерском штабе не будет. Единственное, сейчас мы переговорили с Игнашевичем. Он будет посещать наши тренировки и помогать нам. Будем давать ему возможность проявлять себя. Сегодня он работает в ЦСКА. Мы предложили ему возглавить сборную игроков 2004 года, но сегодня он на это не готов. Он парень умный, и мы не можем проходить мимо игроков, которые хотят проявлять себя на новом поприще",