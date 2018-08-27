Главный
тренер сборной России по
футболу прокомментировал решение о новом составе национальной команды. Он объяснил,
почему в списке нет звезд спорта.
Главный
тренер сборной России по
футболу прокомментировал решение о новом составе национальной команды. Он объяснил,
почему в списке нет звезд спорта.
Впервые игроки соберутся после чемпионата мира. Так, в составе сборной отсутствует капитан
Игорь
Акинфеев, бомбардир Федор Смолов, а так же Александр
Головин, который сразу после перехода из ЦСКА в "Монако" получил травму.
"Игорь Акинфеев будет проходить в это
время плановый медицинский осмотр в Германии. Он туда едет и свое колено смотрит",
– цитирует Станислава Черчесова сайт "Комсомольская правда". Федор Смолов же только
находит себя в новой команде.
"Мы его решили не дергать, так же как мы
раньше не дергали Артема Дзюбу, когда он только-только
перешел в "Арсенал", – заявил тренер.
Что касается завершившего после ЧМ-2018 игровую
карьеру Сергея Игнашевича, ему
предложили возглавить юношескую сборную России 2004 года рождения "Но Сергей
сказал, что пока не готов. Тогда мы предложили ему поработать с первой командой
на сборах. Он остается на работе в ЦСКА", – объяснил Черчесов.
Также главный тренер рассказал, что
общался по телефону с Головиным. "Судя по всему, состояние не позволит молодому полузащитнику
принять участие в сборе национальной команды", – добавил он.
Сборная России проведет два матча: 7
сентября с Турцией в Трабзоне начнет новый турнир
под названием "Лига наций УЕФА". А 10
сентября сыграет контрольную встречу с Чехией в Ростове-на-Дону.
Как писали Dni.Ru, в состав сборной заявлены вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и
Антон Шунин. Защитники – Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Эльмир
Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов,
Марио Фернандес. Полузащитники – Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин,
Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел
Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец. И, наконец, нападающие – Артем Дзюба,
Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.