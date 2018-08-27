Главный тренер сборной России по футболу прокомментировал решение о новом составе национальной команды. Он объяснил, почему в списке нет звезд спорта.

Главныйтренер сборной России пофутболу прокомментировал решение о новом составе национальной команды. Он объяснил,почему в списке нет звезд спорта.Впервые игроки соберутся после чемпионата мира. Так, в составе сборной отсутствует капитанИгорьАкинфеев, бомбардир Федор Смолов, а так же АлександрГоловин, который сразу после перехода из ЦСКА в "Монако" получил травму."Игорь Акинфеев будет проходить в этовремя плановый медицинский осмотр в Германии. Он туда едет и свое колено смотрит",– цитирует Станислава Черчесова сайт "Комсомольская правда". Федор Смолов же тольконаходит себя в новой команде."Мы его решили не дергать, так же как мыраньше не дергали Артема Дзюбу, когда он только-толькоперешел в "Арсенал", – заявил тренер.Что касается завершившего после ЧМ-2018 игровуюкарьеру Сергея Игнашевича, емупредложили возглавить юношескую сборную России 2004 года рождения "Но Сергейсказал, что пока не готов. Тогда мы предложили ему поработать с первой командойна сборах. Он остается на работе в ЦСКА", – объяснил Черчесов.Также главный тренер рассказал, чтообщался по телефону с Головиным. "Судя по всему, состояние не позволит молодому полузащитникупринять участие в сборе национальной команды", – добавил он.Сборная России проведет два матча: 7сентября с Турцией в Трабзоне начнет новый турнирпод названием "Лига наций УЕФА". А 10сентября сыграет контрольную встречу с Чехией в Ростове-на-Дону.Как писали Dni.Ru, в состав сборной заявлены вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев иАнтон Шунин. Защитники – Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, ЭльмирНабиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов,Марио Фернандес. Полузащитники – Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин,Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, ПавелМогилевец, Денис Черышев, Антон Швец. И, наконец, нападающие – Артем Дзюба,Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.