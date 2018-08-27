Женщина менее надежный работник, чем мужчина. Так считают работодатели в России, пояснила в эфире программы 60 минут доцент департамента социологии НИУ Высшая школа экономики Елена Мезенцева.

Женщина менее надежный работник, чем мужчина. Так считают работодатели в России, пояснила в эфире программы "60 минут" на канале "Россия" доцент департамента социологии НИУ "Высшая школа экономики" Елена Мезенцева.Представителям сильного пола платят больше, в основном, по четырем причинам. Их и назвала Елена Мезенцева.Первая. Это режим занятости. "Мужчины чаще, чем женщины, работают full time. Второй фактор – это сверхурочные, третий — доплаты за командировки и условия труда", — пояснила доцент департамента социологии ВШЭ.Четвертая причина, разрыва в зарплатах, по мнению Мезенцевой, дискриминация женщин в профессиональной сфере. При этом, подчеркнула представительница Высшей школы экономики, открытой дискриминации в отношении женщин нет, но скрытая — есть везде.Она пояснила, что работодатель не хочет принимать на должности топ-менеджеров женщин. Работодатель считает, что мужчинам не нужен бюллетень по уходу за ребенком, а женщину сложнее отправить в командировку или оставить работать сверхурочно.Такая ситуация, подчеркивает социолог, наблюдается во всех странах, но в Европе разрыв в зарплатах между коллегами мужчинами и женщинами намного меньше, чем в России.В России средняя зарплата женщин составляет 74% средней зарплаты мужчин, отметила ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, утешение в том, что женская зарплата подтягивается у мужской. В 2015 году женская зарплата составляла только 60% от мужской.При этом Валентина Матвиенко убеждена, что с дискриминацией женщины сталкиваются не только в оплате труда, но и во время приема на работу, при профессиональном росте и продвижении по карьерной лестнице.