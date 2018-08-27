С 2019 года россияне, имеющие кредит, получат рейтинг. Заработанный балл будет важным ориентиром для банков, насколько надежен заемщик и стоит ли ему давать в долг в будущем. Чем новый рейтинг будет отличаться от кредитной истории и как его не испортить?

С 2019 года россияне, имеющие кредит, получат рейтинг. Заработанный балл будет важным ориентиром для банков, насколько надежен заемщик и стоит ли ему давать в долг в будущем. Чем новый рейтинг будет отличаться от кредитной истории и как его не испортить?Кредитный рейтинг присваивают странам и финансовым организациям. А как будут оценивать нашу финансовую биографию?Рейтинг будет рассчитываться на основе все той же кредитной истории, но при этом для нас с вами он будет выглядеть гораздо проще и понятнее — в виде цифры.В расчет будут приниматься наличие просрочек по кредитам, уровень долговой нагрузки, то есть, какую часть вашего заработка вы отдаете в виде ежемесячного платежа, количество запросов на проверку кредитной истории, и возраст этой истории. Чем выше набранный вами балл, тем ниже риск для банка. И в теории это может означать, что новый кредит вам дадут. И даже на более выгодных условиях, чем тем, у кого балл ниже."Это те же самые скоринговые баллы, которые банки уже видели, видели микрофинансовые организации. Теперь физические лица смогут увидеть, каким образом смотрят на кредитную историю кредитные организации", — разъясняет исполняющий обязанности гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.При этом 100-процентной гарантии получения кредита рейтинг не даст. Банк может использовать и дополнительные способы проверки."Это один из компонентов, который учитывается при принятии решения. Второй наиболее важный — достаточность текущего дохода. И третье — это обеспеченность, если речь идет об обеспеченных кредитах, рассчитанных на погашение в какой-то определенный срок", — добавляет заместитель президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Анатолий Печатников.Кому кроме банка и заемщика этот рейтинг может быть интересен?Кредитную историю человека, но только с его согласия, может получить любое юридическое лицо. Чаще всего это банки, но интерес проявляют и страховые компании. Например, у водителей, которые допускают длительные просрочки по кредитам, выше убыток по страховым полисам КАСКО. А если гражданин чрезмерно закредитован, то есть риск мошенничества с целью получения сфабрикованных страховых выплат. Интересна кредитная история и работодателям. Ваше отношение к долгам — отражение таких качеств, как дисциплина и способность адекватно оценивать свои силы.Если еще 5 лет назад кредитной историей обладали 50 миллионов россиян, то сегодня цифра почти вдвое больше — свыше 90 миллионов человек. Только за текущие полгода банки увеличили выдачу кредитов россиянам на 11 с лишним процентов. В основном, за счет ипотеки и потребительских займов."Гражданин может один раз в год бесплатно или любое количество раз может обратиться напрямую в Нацбюро кредитных историй и посмотреть правильность и корректность своего кредитного отчета", — рассказывает директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков.При полном погашении кредита стоит запросить у банка справку об отсутствии задолженности, она может оказаться полезной, если в кредитной истории есть ошибка. А через месяц после погашения кредита лучше снова заглянуть в историю, чтобы убедиться, что там все чисто.