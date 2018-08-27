Крымский мост опустел, пишут украинские СМИ. Местные блогеры и журналисты в упор не видят потоки машин, в которых десятки тысяч россиян возвращаются из отпусков.

Крымский мост опустел, пишут украинские СМИ. Местные блогерыи журналисты в упор не видят потоки машин, в которых десятки тысяч россиянвозвращаются из отпусков.Некто RoksolanaToday&Крымв Twitter опубликовала фотоопустившего Крымского моста и написала, что в разгар сезона в Крым не спешатприезжать туристы. Тут же в комментариях полились реки грязи в адрес России."Мост для антуража", "новая песня про миллионытуристов" и прочие фразы опубликованы под твиттом с пустым Крымскиммостом.Между тем, корреспондент Газеты.ру сообщает, что туристы в Крымувстали в огромных пробках. Они, к слову сказать, были и в начале лета, когда послепроезда по Крымскому мосту автомобилисты сталкивались со строительством трассы"Таврида", на которой сильно не разгонишься, а затем в поселке Приморскийвставали в многокилометровую пробку, растянувшуюся до Феодосии.В конце августа заторы ожидаемо развернулись в обратнуюсторону. Поток тянется медленно, но деваться некуда: многие пассажиры,утомленные палящим солнцем и многокилометровыми заторами, спят, откинув сиденья.В украинской прессе время от времени появляются всякиенебылицы про Крымский мост. Недавно опубликована новая страшилка: сооружениюякобы осталось стоять недолго – то ли до первого серьезного шторма, то ли доначала холодов.А на прошлой неделе депутат Верховной рады Игорь Мосийчукдоговорился до того, что возложил на высшие силы задачи по уничтожению моста. Сначаланародный избранник предложил украинским спецслужбам найти помощников дляуничтожения перепарвы.Потом депутат выразил надежду, что избавиться от моста Киевупомогут высшие силы и природная стихия. Ранее Мосийчук называл конструкцию"вражеской инфраструктурой" и заявлял, что лично принял бы участие вее уничтожении, если бы занимал должность министра обороны.