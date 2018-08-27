Три брата-дайвера из новозеландского города Веллингтон обнаружили на одном из местных пляжей гигантского кальмара, размером более чем в два человеческих роста. Фотографии с кракеном быстро разлетелись по Сети и стали основой для мемов.

Три брата-дайвера из новозеландского города Веллингтон обнаружили на одном из местных пляжей гигантского кальмара, размером более чем в два человеческих роста. Фотографии с "кракеном" быстро разлетелись по Сети и стали основой для мемов, сообщает Sun.Дайверы Дэниел, Джек и Мэтью Эплины отправились нырять рано утром, чтобы полюбоваться красотами подводного мира. Оказалось, что для этого не обязательно заходить в воду. Новозеландцы обнаружили на песке кальмара, чья длина составляла более четырех метров.По словам братьев, они ни разу не видели ничего подобного.Giant Squid turned up on local beach today