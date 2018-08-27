Демократическая партия США изменила закон о выдвижении кандидата в президенты, ограничив роль так называемых суперделегатов.

Демократическая партия США изменила закон о выдвижении кандидата в президенты, ограничив роль так называемых "суперделегатов"."Суперделегаты" — это политики, уже занимающие высокие посты, с особыми заслугами. Их отбирают партийные лидеры. В отличие от обычных делегатов, "суперделегаты" могут голосовать за любого кандидата в президенты от демократов, а не только за того, кто лидирует в конкретном штате.Теперь же "суперделегаты" не смогут голосовать в первом туре праймериз. Новшество призвано повысить прозрачность выборов и увеличить шансы на победу политиков-новичков, сообщает телеканал "Россия 24".