Южная Осетия отмечает 10 лет независимости. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республики. В Цхинвале по случаю праздника запланированы массовые мероприятия.

Южная Осетия отмечает 10 лет независимости. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет республики. В Цхинвале по случаю праздника запланированы массовые мероприятия. Так, на стадионе пройдет театрализованное представление. Ожидается, что на торжества впервые приедет посол Сирии. Россию представят помощник президента Владислав Сурков и делегация парламента.Улицы Цхинвала в эти дни традиционно окрашиваются в цвета российского и осетинского триколоров. Республика отмечает один из главных государственных праздников – День Признания. Ровно 10 лет назад, когда люди еще не оправились от войны, Россия объявила о признании независимости Южной Осетии.Развалины, следы разрушительных обстрелов. Так выглядел Цхинвал 26 августа 2008 года, когда руководство России приняло судьбоносное решение. Жизнь здесь изменилась навсегда. "Спасибо, Россия!" Эту надпись видит каждый, кто въезжает в республику. Слова появились на склоне сразу после признания независимости. Это Рокская котловина – ворота в Южную Осетию. А прямо за скалами — сама Россия.Большой Кавказский Хребет, разделяющий два государства, не может помешать самым тесным связям. В республике буквально все завязано на России. Здесь российская валюта, законодательство синхронизированное с российским, русский язык — государственный, на ровне с осетинским. С помощью России построены школы, детские сады, больницы, целые жилые районы. Появились перспективы у сельского хозяйства. Здесь идеальные условия для выращивания овощей и фруктов.Раньше в Южной Осетии арбузы не выращивали никогда. Площадь первой в республике бахчи — полтора гектара, но уже сейчас хозяева снимают более тонны арбузов в день. Здесь разные сорта арбузов, вкус и аромат непередаваемые. Продукт экологически чистый. Фермер Гела Бекоев говорит, что не использует никаких удобрений – только солнце и плодородная земля. Он рассчитывает, что уже в следующем сезоне представит свои арбузы российскому потребителю.Выход на российский рынок позволит югоосетинским фермерам подняться на совершенно новый уровень. И вообще все жители республики видят свое благополучие только рядом с Россией, поэтому и праздник отмечают со всей возможной широтой.В Цхинвале готовится грандиозная шоу-программа. Более полутора тысяч артистов и волонтеров покажут историю Алании от древних времен до наших дней. Одновременно здесь проходит ХХ съезд осетинского народа. Представители диаспор со всего мира обсуждают насущные национальные вопросы. Празднование таких дат здесь никогда не обходится одним днем. И поэтому еще и понедельник объявлен выходным днем.