Глава украинской дипломатии Павел Климкин выступил в Авдеевке. Однако внимания заслужило не выступление главы МИД Украины, а его одежда. Джинсы на Климкине были как минимум на один размер больше, чем нужно.

Глава украинской дипломатии Павел Климкин выступил в Авдеевке. Однако внимания заслужило не выступление главы МИД Украины, а его одежда. Джинсы на Климкине были как минимум на один размер больше, чем нужно.Наряд украинского министра иностранных дел высмеяли украинские пользователи соцсетей, отмечает РИА Новости."Когда ты глава МИД и надел на работу джинсы жены, но они оказались слишком длинными, и ты выкручивался как мог", — написал об этом казусе Дмитрий Корнейчук.Кстати, это не первый случай, когда Павел Климкин одет словно с чужого плеча: в 2017 году на встрече нормандской четверки соцсети также обсуждали несоразмерный наряд Климкина."Весь в шефа", — отметил Петро Фадиев, намекая на фото, где президент Незалежной Петр Порошенко стоит в мятом и несуразном костюме."Прежде чем смеяться над неопрятностью внешнего вида Порошенко, следует вспомнить, что отныне каноны протокола в его дипломатической команде ушли еще намного дальше, — добавляет о новаторстве Климкина в одеждах и нарядах Олег Волошин. — Петр Алексеевич — скромный консерватор".