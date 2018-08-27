82-летний арист заметно сдал – сильно похудел, не может передвигаться без посторонней помощи, а то и без инвалидного кресла. И причина тому – прогрессирующая болезнь Паркинсона. Но уходить на покой артист пока не собирается.

82-летний арист заметно сдал – сильно похудел, не может передвигаться без посторонней помощи, а то и без инвалидного кресла. И причина тому – прогрессирующая болезнь Паркинсона. Но уходить на покой артист пока не собирается.Недавно он снимался в программе "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия", посвященной покойной актрисе Наталье Гундаревой. "Валентин Иосифович приходил к нам с помощницей, которая ухаживает за ним, – рассказала редактор программы Наталья Галькович. – Он голодный приехал, и мы его, конечно, покормили. Пожилой человек, уже за 80, чувствует себя неважно. Я заметила, что у него появились провалы в памяти".Болезнь Паркинсона, которой страдает Гафт, носит неврологический характер с хроническими признаками. Прогрессирует медленно и поражает людей старшего преклонного возраста. Главным проявлением заболевания является выраженное нарушение двигательных функций. Эта болезнь называется иначе "дрожательный паралич", что указывает на основные симптомы данного заболевания: постоянное дрожание и повышенная скованность мышц, а также сложность выполнения направленных движений."Мне уход нужен и чтобы врачи всегда рядом были", – плачет Гафт. Он объяснил, почему продолжает играть в театре и не отказывается от походов на телешоу: "Лекарства сейчас дорогие, процедуры медицинские тоже. Но мне не так много платят на телевидении, как, скажем, Виталине (Цымбалюк-Романовской – Прим. ред.). Ей по полмиллиона за программу отстегивают, а мне от 5 до 50 тысяч. Но я рад и этому необыкновенно!"Артист понимает, что его возраст и состояние оптимизма не добавляют. "Не хочу стать обузой для кого-то но ходить мне действительно тяжело. Я доживаю, мне осталось мало!, и я это понимаю. Недавно ушли из жизни мои коллеги из "Современника" Тамара Дягтерева и Сергей Шеховцев, очень жаль. Я не был на их похоронах, сам еле передвигаюсь. Ничего не прошу у руководства "Современника", в театре и без меня есть кому помогать", – цитирует больного ГафтаОна же публикует и душераздирающее фото артиста, который выглядит худым, изможденным и уставшим.