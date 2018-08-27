Пятый тур российской премьер-лиги завершился в Тюмени, где красноярский Енисей принимал самарские Крылья Советов. Сибиряки выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Михаила Костюкова. Эта победа стала первой для Енисея в нынешнем сезоне.

Пятый тур российской премьер-лиги завершился в Тюмени, где красноярский "Енисей" принимал самарские "Крылья Советов". Сибиряки выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Михаила Костюкова. Эта победа стала первой для "Енисея" в нынешнем сезоне.Номинальные хозяева поля с первых минут овладели преимуществом и несколько раз угрожали воротам гостей. На 34 минуте "Крылья Советов" остались в меньшинстве. Судья Михаил Вилков с интервалом в три минуты показал две желтых карточки полузащитнику волжан Олегу Ланину. "Енисей" сумел использовать численный перевес, не дожидаясь перерыва. На 44 минуте цели достиг дальний удар Михаила Костюкова.Во втором тайме игра мало изменилась. Мог развить успех сибиряков Павел Комолов, но угодил в перекладину. Несколько раз волжан выручал вратарь Евгений Конюхов. У "Крыльев" была возможность избежать проигрыша в добавленное время. Но Евгений Башкиров не попал в ворота.Гол Костюкова оказался единственным и принес "Енисею" не только первый выигрыш в чемпионате, но и первую победу в формате премьер-лиги. Обе команды набрали по 4 очка. "Крылья Советов" благодаря лучшей разнице мячей занимает 14 место, а "Енисей" – 15.