Наталья Фриске не так давно удивила общественность своим откровенным признанием в том, что сделала ринопластику. К посту в социальных сетях девушка даже не постеснялась выложить фото после операции в бинтах и медицинской маске, чем вызвала бурные обсуждения среди пользователей интернета.

Наталья Фриске не так давноудивила общественность своим откровенным признанием в том, что сделаларинопластику. К посту в социальных сетях девушка даже не постеснялась выложитьфото после операции в бинтах и медицинской маске, чем вызвала бурные обсуждениясреди пользователей интернета."Несмотря на то, что Натальяутверждает, что сделала операцию не из эстетических соображений, а вынуждено,потому что у нее была искривлена перегородка и это мешало нормально дыханию, ямогу сказать, что красота здесь все-таки на первом месте. Сама операция прошлаотлично, Наталья довольна результатом и никаких осложнений у нее не будет, -рассказала Dni.RuГадалка уверена, что ринопластика– это далеко не единственная пластическая операция, которая будет у нее вжизни. "Впереди у Натальи огромное множество косметологических и пластическихопераций. Одним словом, ее ждет долгий путь к "совершенству". Так как она самакосметолог, то всегда в курсе всех новинок эстетической медицины икосметологии. Ей все это хочется попробовать", – сказала она.Если копнуть глубже, то движениек "идеальной красоте" есть ни что иное как желание повторить звездный путьЖанны. Однако карты Таро показали Абравитовой, что новая звезда с фамилиейФриске ближайшее время не зажжется. "Кто из этой семьи обладает звезднымпотенциалом – так это сын Жанны. Практически наверняка он познакомит нас сосвоими первыми первыми успехами в творчестве в совсем раннем возрасте", -предсказала она.Напомним, ранее о произошедшей операции своим подписчикам в Instagram рассказала сама Наталья Фриске. Хирург не только исправил перегородку, но и немного изменил форму носа. Причем сделал он это с высочайшим профессионализмом – так, что после вмешательства врача лицо сестры Жанны Фриске выглядит максимально естественно.Отметим, что сейчас Наталья с мужем временно живет в Шри-Ланке. Чета каждый год посещает это островное государство. Девушка в восторге от живописной природы и местных жителей. Фриске проведет на берегу Индийского океана три месяца.На райском курорте сестра погибшей звезды не перестает работать: Фриске-младшая – косметолог. Накануне отъезда Наталья объявила в своем микроблоге, что набирает клиентов среди русскоговорящих жителей Шри-Ланки на архитектуру бровей и покраску хной.