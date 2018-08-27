Президент Франции и глава немецкого МИД на конференции европейских послов в Берлине, не сговариваясь (или сговорившись) почти в одних и тех же выражениях призывали дипломатов искать возможности для сближения с Россией.

Президент Франции и глава немецкого МИД на конференции европейских послов в Берлине, не сговариваясь (или сговорившись) почти в одних и тех же выражениях призывали дипломатов искать возможности для сближения с Россией.А, кроме того, лидеры ведущих европейских экономик лишний раз обратили внимание на тот факт, что американские санкции против кого бы то ни было, прямо или косвенно несут вред Европе.Вместо привычного "партнёрского" копирования, Европа сё чаще заявляет о желании делать шаги прямо противоположные тем, что предпринимает Вашингтон.На фоне введения США санкций в отношении России и Турции, французский президент, именно с Москвой и Анкарой предлагает налаживать стратегическое партнёрство.Причём партнёрство не только экономическое. Уровень взаимодействия, как с Турцией, так и с Россией должен, по представлению Эмманюэля Макрона должен быть таким, чтобы он мог обеспечивать коллективную безопасность в Европе.Говоря о Турции, Макрон обратил внимание на то, что все переговоры с этой страной постоянно заходят в тупик, так как рассматриваются через призму вступления Турции в ЕС. Президент Франции считает, что необходимо оставить эту тему, как вызывающую основные противоречия и выстраивать отношения, которые смогут принести реальные плоды.Россия и Турция имеют общую с Европой историю и на её основе ЕС должна строить своё будущее вместе с Россией и Турцией. Обе эти державы "нужно прикрепить к Европе", — заявил Макрон.Хотел он того или нет, но фраза президента Франции стала полным противоречием тому, к чему европейцев призывают партнёры из США.О том, что американские инициативы, как минимум странные, а в целом противоречащие интересам европейцев, говорил в Берлине и глава немецкого МИД Хайко Маас.Он обвинил США во введении "несогласованных и неспецифичных" санкций в отношении Китая, России, Турции, а в будущем возможно и любой другой страны, которая является торговым партнёром Европы.Европа должна отвечать на такие шаги Вашингтона, преследуя в первую очередь собственные интересы, отметил Маас.Министр также отметил, что только оперативная реакция ЕС на новые санкции США в отношении Ирана позволила не допустить нового витка ядерного обострения в регионе Ближнего Востока.Европейские политики уже не только в кулуарах, но и открыто говорят о том, что следование в фарватере внешней политики США они несут неоправданные потери, а отношения между Брюсселем и Вашингтоном уже давно не похожи на взаимодействие равных партнёров.