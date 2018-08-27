Исследователи Калифорнийского университета в Беркли разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая превращает любого неуклюжего и неповоротливого человека в профессионального танцора. Взяв на основу видео-первоисточник, алгоритмы анализируют движения и позы опытного исполнителя, выстраивают скелет и переносят его на целевую фигуру.

Исследователи Калифорнийского университета в Беркли разработали систему на базе искусственного интеллекта, которая превращает любого неуклюжего и неповоротливого человека в профессионального танцора. Взяв на основу видео-первоисточник, алгоритмы анализируют движения и позы опытного исполнителя, выстраивают скелет и переносят его на целевую фигуру.Подобно фильтрам в Instagram, ИИ-система позволяет скопировать на себя любой стиль — от современного танца до балета. Правда, чтобы результат получился достойным, оригинальный ролик должен быть длинным, около 20 минут, и снятым на скорости 120 кадров в секунду. Об этом сообщается в работе, выложенной на сайте научного архива arXiv.org.Кроме того, чтобы облегчить задачу компьютерной программе, танцору-новичку придется надеть обтягивающую одежду (так как ИИ неспособен смоделировать развевающуюся ткань) и принимать позы, хотя бы отдаленно напоминающие движения "эталона". Со сложными элементами, такими как фуэте и пируэты, алгоритмы справляются не очень удачно: движения рук и ног выглядят неестественно и получаются размытыми.∎"Портрет", нарисованный ИИ, выставили на аукцион Christie's читайте такжеТем не менее, на демонстрационном видео технология кажется вполне реалистичной. Правдоподобности добавляет специальная подпрограмма, которая сглаживает движения, а за прорисовку лица отвечает отдельная нейросеть.