В Испании продолжается одна из престижных веломногодневок сезона– Вуэльта. В понедельник, 27 августа, состоялся третий этап гонки. Победителем стал итальянский гонщик Элиа Вивиани, представляющий команду Quick-Step Floors.

В Испании продолжается одна из престижных веломногодневок сезона – "Вуэльта". В понедельник, 27 августа, состоялся третий этап гонки. Победителем стал итальянский гонщик Элиа Вивиани, представляющий команду Quick-Step Floors.Итальянец преодолел дистанцию в 178,2 километра за 4 часа 48 минут 12 секунд. Следом за триумфатором финишировал еще один итальянец Джакомо Ниццоло из Trek-Segafredo и поляк Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Оба показали аналогичное Вивиани время.В генеральной классификации первую строчку продолжает сохранять польский спринтер Михал Квятковский, представляющий Sky Team. Вторым с отставанием в 14 секунд является испанец Алехандро Вальверде из Movistar Team, третий – голландец Вилко Келдерман (Team Sunweb). Он отстает от лидера на 25 секунд.Лучший результат среди россиян имеет гонщик Katusha-Alpecin Ильнур Закарин, который после трех этапов располагается на 36 месте. Он проигрывает Квятковскому 1 минуту 31 секунду.