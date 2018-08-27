В эфире телеканала ТНТ стартовало реалити-шоу, которое должно
помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой найти любовь. За внимание знаменитой
невесты решили бороться 15 красавцев, однако не все смогли пройти первое
испытание.
В эфире телеканала ТНТ стартовало реалити-шоу, которое должно
помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой найти любовь. За внимание знаменитой
невесты решили бороться 15 красавцев, однако не все смогли пройти первое
испытание.
В титульном выпуске Ольга знакомилась с кавалерами. Участники,
как на экзамен, по одному заходили в комнату к Бузовой, дарили цветы и
рассказывали о себе. В то время пока шло знакомство, "отстрелявшиеся" претенденты
ожидали решения у бара в общем зале и весело проводили время, знакомясь
друг с другом и стройными официантками.
Как позже выяснилось, среди девушек, подававших напитки, была
родная сестра звездной невесты – Анна. Родственница шпионила за женихами: следила
за их поведением и подслушивала разговоры. Так, именно Бузова-младшая рассказала сестре,
что один из кавалеров – Акбар Юсупов открыто и местами пошло флиртовал с красотками
из персонала и называл ее "киса". Ольга не смогла простить такого поведения и тут же выкинула
мужчину из проекта. Молодому человеку даже не помогло то, что он был лично знаком с поющей
телеведущей до шоу. Звезда даже не позволила провинившемуся красавцу попрощаться с собой.
Отметим, что Акбар был не единственным кого, отправили домой
в тот вечер. Еще четверо претендентов не смогли впечатлить звезду при личном
общении.
Оставшиеся десять участников отправятся вместе с Ольгой и
съемочной группой в Италию. В одном из самых солнечных городов Европы кавалеры будут придумывать для Бузовой головокружительные свидания и романтичные сюрпризы.
Однако мужчинам придется бороться не только за сердце знаменитости, но и с собственной жадностью: каждую неделю один из участников "Замуж за Бузову" может
добровольно покинуть шоу. Причем не с пустыми руками, а с денежным вознаграждением.