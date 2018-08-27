В эфире телеканала ТНТ стартовало реалити-шоу, которое должно помочь поющей телеведущей Ольге Бузовой найти любовь. За внимание знаменитой невесты решили бороться 15 красавцев, однако не все смогли пройти первое испытание.

В эфире телеканала ТНТ стартовало реалити-шоу, которое должнопомочь поющей телеведущей Ольге Бузовой найти любовь. За внимание знаменитойневесты решили бороться 15 красавцев, однако не все смогли пройти первоеиспытание.В титульном выпуске Ольга знакомилась с кавалерами. Участники,как на экзамен, по одному заходили в комнату к Бузовой, дарили цветы ирассказывали о себе. В то время пока шло знакомство, "отстрелявшиеся" претендентыожидали решения у бара в общем зале и весело проводили время, знакомясьдруг с другом и стройными официантками.Как позже выяснилось, среди девушек, подававших напитки, былародная сестра звездной невесты – Анна. Родственница шпионила за женихами: следилаза их поведением и подслушивала разговоры. Так, именно Бузова-младшая рассказала сестре,что один из кавалеров – Акбар Юсупов открыто и местами пошло флиртовал с красоткамииз персонала и называл ее "киса". Ольга не смогла простить такого поведения и тут же выкинуламужчину из проекта. Молодому человеку даже не помогло то, что он был лично знаком с поющейтелеведущей до шоу. Звезда даже не позволила провинившемуся красавцу попрощаться с собой.Отметим, что Акбар был не единственным кого, отправили домойв тот вечер. Еще четверо претендентов не смогли впечатлить звезду при личномобщении.Оставшиеся десять участников отправятся вместе с Ольгой исъемочной группой в Италию. В одном из самых солнечных городов Европы кавалеры будут придумывать для Бузовой головокружительные свидания и романтичные сюрпризы.Однако мужчинам придется бороться не только за сердце знаменитости, но и с собственной жадностью: каждую неделю один из участников "Замуж за Бузову" можетдобровольно покинуть шоу. Причем не с пустыми руками, а с денежным вознаграждением.