Около 500 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра Гринвич в Екатеринбурге из-за пожара.

Около 500 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Гринвич" в Екатеринбурге из-за пожара.По сведениям МЧС, загорелись жировые отложения в вентиляционной шахте одного из кафе на третьем этаже. Возгорание было потушено за 14 минут.Своевременно обнаружить возгорание и организовать эвакуацию людей помогла автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения.Информации о пострадавших не поступало, сообщает РИА Новости