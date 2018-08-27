27 августа самый большой город Флориды, Джексонвилл, погрузился в траур. Этой ночью здесь, во время турнира по кибер-спорту, один из участников открыл огонь на поражение. В итоге убиты трое, десятки ранены. В эти минуты к месту трагедии несут цветы. Здесь собрались десятки тех, кто знал погибших. Подобное, впрочем, происходило уже не раз.

27 августа самый большой город Флориды, Джексонвилл, погрузился в траур. Этой ночью здесь, во время турнира по кибер-спорту, один из участников открыл огонь на поражение. В итоге убиты трое, десятки ранены. В эти минуты к месту трагедии несут цветы. Здесь собрались десятки тех, кто знал погибших. Подобное, впрочем, происходило уже не раз.Джексонвилл приходит в себя после бойни на кибер-турнире. Ответ на вопрос кто в ней виноват — получен. Ответа на вопрос, что делать в США, скорее всего опять не дождутся."Политики, проснитесь! Умирают люди, которых вы должны представлять. Хватит просиживать штаны и получать чеки, сделайте что-нибудь. Вас избрали не просто так", — заявил Майк Уильямс, шериф Джексонвилла.Спрашивать с устроившего стрельбу 24-летнего Дэвида Катца уже бесполезно. Убив двоих и ранив одиннадцать человек, он покончил с собой из полуавтоматического пистолета с лазерным прицелом. В потоковое видео трансляции матча по виртуальному американскому футболу вклинились звуки первых выстрелов.Убийца приехал в Джексонвилл из Балтимора не просто, чтобы развеяться. Профессионального геймера манил призовой фонд в 125 тысяч долларов. Проиграв две игры подряд, Катц слетел с катушек.Слишком многое он поставил на карту, пробиваясь через сетку отборочных соревнований. Угрюмым и недовольным запомнили его корреспондент, который брал интервью на стадии отбора и бывшие соперники."На нём были тёмные очки, он ни с кем не разговаривал. После того, как мы сыграли, и я его победил, я подошёл, чтобы пожать ему руку и сказать "хорошая игра", а он просто посмотрел на меня. Он ничего не ответил".Но Катц, конечно, не один такой. Турниры по киберспорту привлекают все большее количество неадекватных персонажей."Я сижу и играю на турнире, и вдруг появляется какой-то случайный парень прямо перед моим лицом, прямо во время моей игры он кричит мне в ухо. Мне пришлось оттолкнуть его и сказать ему — парень, уберись отсюда", — отметил Дерек Джонс, очевидец.Но может, дело не в киберспортсменах или киберболельщиках , а в самом виде спорта? Такие убийцы как Дилан Клиболд, Эрик Харрис из Колумбины, и Адам Ланза — все играли в видеоигры.Убийца из Норвегии Андерс Брейвик говорил, что он тренировался в них. Он убил 69 человек на острове в Норвегии, потратив год на тренировки в видеоигре, готовясь к этому преступлению.Убийца из Флориды Ник Круз по 15 часов в день проводил за жестокими видеоиграми. В жизни этого парня они занимали самое важное место. Менее года назад Американская ассоциация психологов заявила, что есть четкая связь между жестокими играми и жестокостью в реальной жизни.Стрелялками увлекался и девятнадцатилетний Николас Круз, который в феврале этого года в том же штате Флорида растерял учеников средней школы Marjory Stoneman Douglas, откуда его исключили. Из винтовки AR 15 Круз убил 17 и ранил 20 человек.На проблему тогда обратил внимание президент США Дональд Трамп: "Взгляните на Интернет — там происходит много плохого с умами детей. Надо нам что-то предпринять с тем, что они видят. И также видеоигры — всё больше и больше людей говорят о том, что уровень насилия в видеоиграх реально влияет на мысли молодёжи".Расстрел в школе Паркленда стал бойней нового типа. Потенциальные жертвы Круза успевали вести онлайн трансляции о происходящем. В Пентагоне и в министерстве внутренней безопасности США в ответ решили вышибать клин клином.Шокирующие сцены перед потенциальными пользователями разворачивает демо-версия симулятора стрельбы в американской школе."Этот симулятор дает возможность школьным учителям исследовать возможные варианты действий в экстренной ситуации. Нападающий в симуляторе может быть как взрослым, так и подростком. Мы предусмотрели оба сценария", — пояснил менеджер компании-разработчика.Впрочем претензии уже есть и к этому продукту. Поиграть ведь можно не только за преподавателя или ученика, но и за того, кто держит в руках ствол, о чем разработчики поначалу умалчивали.В прошлом году от огнестрельного оружия в Америке погибло 15 459 человек. Выявить из их убийц тех, на кого повлияли компьютерные игры — задача намного более сложная, чем сосчитать жертв. Но если бы виртуальная реальность не была такой.