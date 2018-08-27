Певица снялась с поклонницей, которая выложила фото в Instagram. На нем артистка выглядит очень молодо.

Певица снялась споклонницей, которая выложила фото в Instagram. На нем артистка выглядиточень молодо.Нафото моложавая Примадонна позирует в голубых джинсах, черной ветровке, моднойкепке и белых кроссовках. Пользователи Сети восхитились тем, как хорошо длясвоего возраста выглядит Алла Пугачева."Отличная,генетика-то какая, так выглядеть после 60 лет!!", "Галкина в студию теперь", "Вджинсах и кепке, как юная девушка!", "Супер, вот это удача!!!", "Какая же классная Алла Борисовна!", "Алла Борисовна хороша,и тут не поспоришь", "Рядом Галкиным расцвела", – написалипоклонники. Действительно, в свои 69 лет певица выглядит значительно моложе своихровесниц.После феноменального похудения Примадонна такиенаряды, какие осмеливалась надевать даже в молодости. Все чаще на певице можноувидеть короткие платья и мини-шортики, которые подчеркивают ее отличнуюфигуру.Как писали Dni.Ru, Алла Пугачева несколько раз попадала в список самых богатых российскихзнаменитостей по версии Forbes. В лучшие годы ее доход составлял четыремиллиона долларов. А теперь есть пенсия, которую недавно на 30 тысяч повысили,плюс доходы мужа-юмориста Максима Галкина.