Певица снялась с
поклонницей, которая выложила фото в Instagram. На нем артистка выглядит
очень молодо.
Певица снялась с
поклонницей, которая выложила фото в Instagram. На нем артистка выглядит
очень молодо.
На
фото моложавая Примадонна позирует в голубых джинсах, черной ветровке, модной
кепке и белых кроссовках. Пользователи Сети восхитились тем, как хорошо для
своего возраста выглядит Алла Пугачева.
"Отличная,
генетика-то какая, так выглядеть после 60 лет!!", "Галкина в студию теперь", "В
джинсах и кепке, как юная девушка!", "Супер, вот это удача!!!", "Какая же классная Алла Борисовна!", "Алла Борисовна хороша,
и тут не поспоришь", "Рядом Галкиным расцвела", – написали
поклонники. Действительно, в свои 69 лет певица выглядит значительно моложе своих
ровесниц.
После феноменального похудения Примадонна такие
наряды, какие осмеливалась надевать даже в молодости. Все чаще на певице можно
увидеть короткие платья и мини-шортики, которые подчеркивают ее отличную
фигуру.
Как писали Dni.Ru, Алла Пугачева несколько раз попадала в список самых богатых российских
знаменитостей по версии Forbes. В лучшие годы ее доход составлял четыре
миллиона долларов. А теперь есть пенсия, которую недавно на 30 тысяч повысили,
плюс доходы мужа-юмориста Максима Галкина.