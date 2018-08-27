Московские власти стремятся приобщить горожан в здоровому образу жизни и это им удается. В городе появилась инфраструктура, способствующая повседневным занятиям спортом, растет число медицинских учреждений, москвичи стали серьезнее относится к своему здоровью, а термин ЗОЖ становится все более популярным.

Московские власти стремятся приобщить горожан в здоровому образужизни и это им удается. В городе появилась инфраструктура, способствующая повседневнымзанятиям спортом, растет число медицинских учреждений, москвичи стали серьезнееотносится к своему здоровью, а термин ЗОЖ становится все более популярным.Москвичи стали внимательнее следить за своим здоровьем, вгороде сейчас все есть для этого. Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 67% горожанпридерживаются основных принципов здорового образа жизни. Но регулярно следятза питанием, занимаются физической активностью, высыпаются и не имеют вредныхпривычек пока что 36% жителей столицы.Эти данные озвучил на панельной дискуссии"Инфраструктура здорового города", организованной Московским центром урбанистики"Город", представитель ВЦИОМ Кирилл Родин. По его словам, большеостальных внимания своему образу жизни уделяют люди старше 60 лет и женщины – по73%.65% горожан считают Москву лучшим городом в России дляподдержания здоровья. Однако 29% участников исследования следить за состояниеморганизма мешают высокий темп жизни и работы, а еще четверть опрошенных испытываютсложности с ведением здорового образа жизни из-за отсутствия качественных,здоровых продуктов по приемлемым ценам. Треть респондентов хотели бы сделатьболее доступной и качественной стоматологию.В Москве отмечается существенное снижение загрязнениявоздуха за последние восемь лет, сообщила участникам дискуссии замруководителястоличного департамента природопользования и охраны окружающей среды ЕвгенияСемутникова. По ее словам, город обладает потенциалом для улучшения состоянияатмосферного воздуха еще на 25%.С 2010 года в Москве реконструируются промышленныепредприятия, очистные сооружения, столица постепенно отказывается отнеэкологичного транспорта. В результате этого оксида углерода в столичномвоздухе стало меньше в два с половиной раза, оксида азота – почти в два раза, амелких взвешенных частиц уменьшилось почти наполовину.В свою очередь, вице-президент фонда "Сколково"Кирилл Каем назвал три фактора, которые в будущем будут влиять на здоровыйобраз жизни. Это новые технологии и лекарственные средства, доступнаямедицинская инфраструктура и психология самого человека. Ведь известно, чтооколо 76% россиян обращаются к врачу на поздних стадиях болезни. Сделай они этораньше, негативных факторов заболевания можно было бы избежать.Одним из эффективных инструментов здорового образа жизни являетсясоздание биомедицинских кластеров, которые могут стать не только основой дляразвития медицины высокого качества, но и драйвером развития территорий. Одиниз таких недавно появился и уже успешно работает в Сколково. Это – Международныймедицинский кластер, который в перспективе превратит Москву в центр мировогомедицинского туризма.Москвичи и гости столицы смогут получить медицинскую помощьот лучших мировых клиник и ведущих специалистов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянинговорил, что в рамках медкластера создан также современный симуляционный центр.Там будут все условия для обучения и переподготовки кадров, при этом столичныеврачи смогут перенимать опыт у своих зарубежных коллег.А по словам главы стройкомплекса Москвы Марата Хуснуллина,медицинский кластер сможет принять до 300 тысяч пациентов в год. На территории Сколковопоявятся представительства не менее десяти зарубежных медицинских учреждений.Подобного рода кластеры оказывают значительное влияние на территории,где они расположены, отметил во время дискуссии генеральный директор ФондаМеждународного медицинского кластера Михаил Югай. В первую очередь, речь идет обэкономике региона и здоровье населения."Медицинский кластер в Сколково это – точка роста, котораябудет развивать медицину Москвы за счет внедрения инновационных технологий,созданием новых методов лечения, развития науки", – сказал Югай.Стоит отметить, что с открытием диагностического центрастроительство кластера не заканчивается. К 2021 году в Сколково появитсямногопрофильный госпиталь с акцентом на лечение онкологических заболеваний.А всегов ближайшие 10-15 лет на территории инновационного центра будет размещено около15 клиник. Там москвичи смогут получить лечение от наиболее тяжелых ираспространенных заболеваний – кардиологических, ортопедических,травматологических, а также онкологии и неврологии.В целом медицина в столице развивается стремительнымитемпами. За 2011-2017 годы в Москве было построено 66 объектов здравоохранения.Только в прошлом году для горожан открылись восемь объектов, пять из которыхбыли построены за счет бюджета столицы, а три – на основе внебюджетныхисточников финансирования.До 2020 года в Москве появится еще 62 объекта. В их числе -больничный комплекс с родильным отделением в Коммунарке на тысячу мест,перинатально-кардиологический центр государственной городской клиническойбольницы №67, поликлиники в разных районах столицы, а также подстанции скоройпомощи.