Героями программы Прямой эфир Андрея Малахова стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя супруга Екатерина Терешкович. Женщина воспользовалась услугами пластического хирурга, чтобы стать моложе ради мужа.

Героями программы "Прямойэфир" Андрея Малахова стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняясупруга Екатерина Терешкович. Женщина воспользовалась услугами пластическогохирурга, чтобы стать моложе ради мужа.Екатерина решила сделатьмолодому супругу сюрприз и преобразиться. Терешкович отправилась под ножхирурга, чтобы избавиться от морщин на лице.Женщине сделали круговуюподтяжку лица и блефаропластику. Операция прошла успешно. На шоу она пришла вбинтах и была похожа на ужасающую мумию. Хотя, когда Терешкевич их снимет, то,вероятно, предстанет заметно похорошевшей.В студии супружескуючету ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что пока Терешкович восстанавливаласьв больнице, Солнцев развлекался с девушками в ночном клубе. Гоген поспешилоправдаться. "У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать вшоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там вседостаточно прилично", – заявил шоумен.Екатерину поведениевозлюбленного возмутило. Но милые бранятся, только тешатся: молодой муж еебыстро успокоил. К слову, и сама Терешкович тоже не может похвастатьсякристально чистой репутацией.Появившаяся в студии дочьТерешкевич Полина Давыдова заявила, что мать всегда отдавала предпочтениепраздному образу жизни, нежели семье.Врачи пока не разрешили Екатерине снять бинты. Некоторые изприсутствующих в студии раскритиковали Гогена за то, что он подверг опасностижену и разрешил ей в таком возрасте лечь под нож хирурга.Отметим, что экстравагантнойпаре плевать на критику. Гоген и Екатерина намеренаискать суррогатную мать, которая бы выносила им ребенка, а Терешкович хочетпродолжить работать над совершенствованием внешности и мечтает увеличить грудь.