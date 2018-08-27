Героями программы Прямой
эфир Андрея Малахова стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя
супруга Екатерина Терешкович. Женщина воспользовалась услугами пластического
хирурга, чтобы стать моложе ради мужа.
Героями программы "Прямой
эфир" Андрея Малахова стали 37-летний шоумен Гоген Солнцев и его 63-летняя
супруга Екатерина Терешкович. Женщина воспользовалась услугами пластического
хирурга, чтобы стать моложе ради мужа.
Екатерина решила сделать
молодому супругу сюрприз и преобразиться. Терешкович отправилась под нож
хирурга, чтобы избавиться от морщин на лице.
Женщине сделали круговую
подтяжку лица и блефаропластику. Операция прошла успешно. На шоу она пришла в
бинтах и была похожа на ужасающую мумию. Хотя, когда Терешкевич их снимет, то,
вероятно, предстанет заметно похорошевшей.
В студии супружескую
чету ждал неприятный сюрприз. Выяснилось, что пока Терешкович восстанавливалась
в больнице, Солнцев развлекался с девушками в ночном клубе. Гоген поспешил
оправдаться. "У меня была встреча с девочками, которые должны были танцевать в
шоу-балете. Это была рабочая встреча. Я оценивал их пластику. Там все
достаточно прилично", – заявил шоумен.
Екатерину поведение
возлюбленного возмутило. Но милые бранятся, только тешатся: молодой муж ее
быстро успокоил. К слову, и сама Терешкович тоже не может похвастаться
кристально чистой репутацией.
Появившаяся в студии дочь
Терешкевич Полина Давыдова заявила, что мать всегда отдавала предпочтение
праздному образу жизни, нежели семье.
Врачи пока не разрешили Екатерине снять бинты. Некоторые из
присутствующих в студии раскритиковали Гогена за то, что он подверг опасности
жену и разрешил ей в таком возрасте лечь под нож хирурга.
Отметим, что экстравагантной
паре плевать на критику. Гоген и Екатерина намерена
искать суррогатную мать, которая бы выносила им ребенка, а Терешкович хочет
продолжить работать над совершенствованием внешности и мечтает увеличить грудь.