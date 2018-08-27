Он забрал деньги из сейфа салона сотовой связи

Он забрал деньги из сейфа салона сотовой связи29-летний костромич похитил полмиллиона рублей, чтобы вернуть долги. Остальные деньги молодой человек потратил на развлечения.Он забрал деньги из сейфа салона сотовой связи в одном из торговых центров Заволжского района. Мужчина устроился туда полгода назад. На месте преступления он оставил стыдливую записку с извинениями за кражу.Костромич сам пришел в полицию и сдался. На этот момент деньги у него уже закончились.