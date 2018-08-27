Жалобы появились в социальных сетях

Жалобы появились в социальных сетяхКостромичи нашли рядом с детской площадкой на Студенческом проезде свалку с ртутьсодержащими лампами. Информация появилась в социальных сетях.Жители пишут, что лампы сложены за контейнерами, которые находятся за забором. Они предполагают, что лампы для солярия выкинули сотрудники салона красоты. Хотя компания должна утилизировать отходы через специализированную фирму.«Есть огромная проблема сбора ртутьсодержащих отходов, а также элементов питания, образующихся в результате деятельности населения. Этим воздухом дышим мы все, дышат наши дети», - жалуются костромичи.