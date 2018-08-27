В своей квартире житель Коврова фиктивно зарегистрировал двенадцать иностранных граждан.

Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего ковровчанина по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).В июне текущего года местный житель, в нарушение действующего миграционного законодательства, поставил на миграционный учет двенадцать граждан из стран Средней Азии. В территориальный отдел по вопросам миграции мужчина предоставил уведомления о прибытии иностранных гражданин, указав адрес своего места жительства.В ходе проверки участковым уполномоченным полиции было установлено, что иностранцы по указанному адресу не проживают и ранее там не появлялись.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.