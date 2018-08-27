Спасатели локализовали крупный пожар Ставропольском крае. Погибших и пострадавших нет.

Спасатели локализовали крупный пожар Ставропольском крае. Открытое горение на двух складах ликвидировано. Погибших и пострадавших нет, сообщает глава пресс-службы Главного управления МЧС по региону Олег Дегтярев.Пожар начался на окраине Георгиевска. Огонь охватил более 2,5 тысяч квадратных метров. На одном из загоревшихся складов хранилось зерно, второе помещение было пустым. Оба склада принадлежат частному лицу.В 15:57 по московскому времени пожару был присвоен второй ранг, в 16:30 огонь был ликвидирован.