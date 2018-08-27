У побережья Китая, в районе города Таншань (провинция Хэбэй) перевернулось судно, на борту которого находились 12 человек. Четверых пассажиров удалось спасти, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Ведется их поиск.

У побережья Китая, в районе города Таншань (провинция Хэбэй) перевернулось судно, на борту которого находились 12 человек. Четверых пассажиров удалось спасти, еще восемь человек числятся пропавшими без вести. Ведется их поиск.Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Синьхуа", сигнал бедствия поступил спасателям еще в воскресенье. В район инцидента срочно были направлены спасательные катера и вертолет. Причины и обстоятельства катастрофы выясняются.