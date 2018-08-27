В американском Сент-Луисе продолжается престижный шахматный турнир Кубок Синкфилда, в котором участвуют два представителя России – Александр Грищук и Сергей Карякин. Оба в седьмом туре сыграли вничью. Первый - с индийцем Вишванатаном Анандом. Второй – с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.

В американском Сент-Луисе продолжается престижный шахматный турнир Кубок Синкфилда, в котором участвуют два представителя России – Александр Грищук и Сергей Карякин. Оба в седьмом туре сыграли вничью. Первый — с индийцем Вишванатаном Анандом. Второй – с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым.Остальные партии игрового дня также завершился ничейным исходом. В седьмом туре играли Левон Аронян (Армения) и Уэсли Со (США), Магнус Карлсен (Норвегия) и Фабиано Каруана (США), Максим Вашье-Лаграв (Франция) и Хикару Накамура (США).После семи туров единолично лидерует Каруана, в активе которого 4,5. Далее идут Карлсен, Грищук, Мамедьяров и Аронян (у всех по 4), Вашье-Лаграв и Ананд (по 3,5), Со (3), Накамура (2,5), Карякин (2).