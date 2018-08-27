Хотят тротуар и спокойную улицу. На Стрелецкой тротуара нет даже рядом с интернатом для слепых и слабовидящих детей. А после открытия Лыбедской магистрали, по словам местных жителей, поток машин по этой улице заметно увеличился. Интенсивное движение, как оказалось, не единственная проблема жителей Стрелецкой. Они долго просили организовать им пешеходный переход. Тему продолжит Александр Инин.

Хотят тротуар и спокойную улицу. На Стрелецкой тротуара нет даже рядом с интернатом для слепых и слабовидящих детей. А после открытия Лыбедской магистрали, по словам местных жителей, поток машин по этой улице заметно увеличился. Интенсивное движение, как оказалось, не единственная проблема жителей Стрелецкой. Они долго просили организовать им пешеходный переход. Тему продолжит Александр Инин.(ул. Стрелецкая)Покоя жители улицы лишились, как только построили Лыбедскую магистраль. Водители смекнули, что если с неё поворачивать не на Октябрьский проспект, а на Стрелецкую - очень быстро можно попасть и на Красноармейскую, и на проспект Строителей, и на Балакирева.Андрей Хараджа, житель улицы Стрелецкой: "Они не добираются ни до своих домов, ни до своих учреждений. Они просто едут, чтобы сократить путь. И это не совсем правильно с учётом того, что вся Лыбедская магистраль - это широкая дорога. А улица Стрелецкая - совершенно небольшая".Двустороннее движение здесь не оправдано вот из-за этого "бутылочного горлышка" рядом с четвёртым домом по Стрелецкой, говорят местные. Разъехаться здесь встречному транспорту просто невозможно. Жители просят сделать улицу односторонней. Перейти с одной стороны на другую невозможно. "Зебра" есть только у интерната для слепых. И на перекрёстке со Стрелецким переулком. Пешеходный переход здесь организовали этим летом. И сразу видно, делали не по-людски. На нём, по-прежнему, можно угодить под машину. Знаки пешеходного перехода загораживают ветки деревьев. "Лежачих полицейских" нет. Приближаясь к "зебре", водители не сбрасывают скорость.Ирина Пескова, местная жительница: "Как правило, это экстренное торможение в последний момент. В лучшем случае, в одну сторону водитель уступает, в другую могут и не пропустить".Через неделю - новый учебный год. Рядом новостройки, в которых много молодых семей. Отпускать детей в школу - здесь просто опасно для их жизни. Если на центральных улицах "зебра" ведёт к асфальтированному тротуару, то здесь на асфальтовую крошку.Нина Черновская, жительница улицы Стрелецкой: "Наша улица не благоустраивается больше 40 лет. Никаких действий не производилось. Всё благоустройство, которое было сделано в советские времена - в 80-е, 70-е годы - оно утрачено".Люди показали нам многолетнюю переписку с чиновниками. Даже с высокопоставленными. Вот только ответы жители расценивают как отписки.Нина Черновская, жительница улицы Стрелецкой: "Возьмём в планы работы, предусмотрим, нет средств на строительство тротуаров, нет проектов на строительство тротуаров. Были всевозможные отписки - результатов было ноль".Люди просят не просто одностороннее движение, но и тротуар вдоль всей проезжей части. Раньше он проходил прямо перед домами. Но жители побогаче понастроили выезды из своих гаражей и его нарушили. А у интерната для слепых тротуара вообще не было. Пресс-служба мэрии не смогла оперативно подготовить нам комментарий по проблемам на Стрелецкой. По закону средствам массовой информации власть имущие должны ответить в течение семи дней. И тогда мы узнаем, тротуар на Стрелецкой - роскошь или необходимость? Возможно ли здесь одностороннее движение? И почему пешеходный переход через Стрелецкий переулок сделан не по-людски?