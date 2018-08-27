Масштабная реконструкция, смена имиджа и особая атмосфера Москвы, за которой теперь едут туристы со всего мира: об этом рассказывает документальный фильм Мегаполис, где главными героями стали дорожные рабочие, озеленители и архитекторы. Это своеобразное признание в любви к Москве и хроника важных событий в жизни города. Премьера накануне состоялась на канале Россия 1.

Масштабная реконструкция, смена имиджа и особая атмосфера Москвы, за которой теперь едут туристы со всего мира: об этом рассказывает документальный фильм "Мегаполис", где главными героями стали дорожные рабочие, озеленители и архитекторы. Это своеобразное признание в любви к Москве и хроника важных событий в жизни города. Премьера накануне состоялась на канале "Россия 1".Фильм "Мегаполис" — это история преображения столицы, история того, как город, которому почти девять веков, вступает в новую эпоху своего развития.Город не просто меняется — он становится другим, современным и комфортным. Но многие еще помнят то время, когда сверкающие теперь "Лужники" были одним огромным вещевым рынком.— Я очень хорошо помню свое неприятие Москвы в 90-е годы. Город был для меня абсолютно чужим, и вот это ощущение какой-то своей сиротливости в этом городе...От наследия 90-х пришлось избавляться экскаваторами. Снесли уродующий исторический облик самострой. Под землю спрятали сотни километров проводов, которые закрывали небо. Несколько лет назад Москва была огромной пробкой, где пешеходам места не было.— Я помню ту Москву, где двум людям на тротуаре было сложно разойтись. Кому-то из них нужно было проходить бочком. Таких улиц было очень много — а еще добавьте к этому времена, когда частично на тротуар парковались машины!Прежние места теперь и не узнать.— Патриаршие Пруды, где просто такие божедомки были сплошь. Это вообще был квартал для бедноты городской.— Сейчас Патрики — это такая маленькая Ницца. Это такое пафосное место, где сейчас очень много молодежи, хипстеров и не только, которые приезжают специально посидеть там в ресторанах, кафе.Транспортную систему столицы постоянно совершенствуют. Одни мегапроекты уже завершены — например, МЦК. Другие еще в процессе реализации — такие, как Северо-Западная, Северо-Восточная и Южная хорды. Подземный город московского метро еще никогда не прирастал новыми станциями так быстро.— Метро в Лондоне — это такой знак ненадежности и непредсказуемости. В Москве ты просто понимаешь, что можешь просчитать до секунды, сколько времени займет твоя поездка.Современная Москва — один из самых быстро развивающихся мегаполисов мира."Единственное, что тебя будет поддерживать и толкать вперед, что тебя поощряет — это твоя любовь к москвичам и их отклик на твою работу", — говорит мэр Сергей Собянин.На месте долгостроев и заброшенных территорий теперь просторные парки и скверы. ВДНХ и Парк Горького после реконструкции получили вторую молодость, а клочок природы в самом сердце Москвы — "Зарядье" — уже стал одним из самых популярных мест у горожан и туристов.— Москва это город, где влюбляться нужно, где влюбляться хочется. Он становится сам моложе, он делает какие-то шаги навстречу молодым движениям, молодым порывам.Сотни перекопанных улиц, тысячи тонн плитки, асфальта, краски — Москва пережила самую масштабную реконструкцию в новейшей истории. Свой 871-й год столица встречает помолодевшей и преобразившейся.