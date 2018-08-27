Полиция задержала подозреваемого в похищении. Злоумышленник требовал за девушку выкуп в размере 185 тысяч долларов.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении человека. Мужчина требовал за свободу девушки выкуп — 185 тысяч долларов.Полиция решилась на штурм. Заложница была освобождена в течение нескольких часов. При штурме полицейские применили оружие, ранив похитителя. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщила представитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова.Подозреваемый и жертва были знакомы. По данным следствия, 25 августа злоумышленник подвозил девушку до аэропорта. Но до места назначения водитель девушку не довез: удерживал насильно ее в автомобиле, завладел телефоном заложницы, а затем, позвонив родным девушки, потребовал за ее освобождение деньги.На данный момент возбуждено дело по части 3 статьи 126 Уголовного кодекса России ("Похищение человека, совершенное из корыстных побуждений"). Следствие намерено ходатайствовать перед судом о мере пресечения в виде заключения под стражу.