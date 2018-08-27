Прибывший в Средиземное море американский эсминец Ross с 28 ракетами Tomahawk может нанести удары по любой части Сирии.

Прибывший в Средиземное море американский эсминец Ross с 28 ракетами Tomahawk может нанести удары по любой части Сирии.Как передает РИА Новости, об этом общественность поставил в известность официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, в сирийской провинции Идлиб готовится провокационная химическая атака против гражданского населения силами боевиков террористической коалиции "Хайат Тахрир Аш-Шам", возглавляемой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).Их действия, по данным генерала, координируют Пентагон и британские спецслужбы, в чью задачу входит скомпрометировать правительственные войска Сирии, свалив на них ответственность за применение химоружия.После этого Ross, появившийся в регионе 25 августа, может ударить по позициям сирийских войск.Ранее в Персидский залив прибыл американский эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами, а на авиабазу "Эль-Удейд" в Катаре был передислоцирован стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами "воздух-земля" JASSM.