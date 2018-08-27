Пламя объяло мост на трассе Амур после столкновения неуправляемого автокрана с бензовозом в Забайкалье. Водителям автомобилей посчастливилось выжить, хотя оказавшиеся на месте спустя пару минут очевидцы и сомневались в том, что кого-то можно спасти.

Пламя объяло мост на трассе "Амур" после столкновения неуправляемого автокрана с бензовозом в Забайкалье. Водителям автомобилей посчастливилось выжить, хотя оказавшиеся на месте спустя пару минут очевидцы и сомневались в том, что кого-то можно спасти. Они же сняли на видео последствия огненного ДТП, которое произошло в понедельник днем в Могочинском районе."Он с горы ехал, всем сигналил и моргал, а впереди бензовоз. И ещё ремонт моста, одностороннее движение. Столкновения было сложно избежать", — описал произошедшее мужчина, уточнив — у автокрана отказали тормоза.Сразу после удара прогремел взрыв, начался пожар, который охватил не только оба автомобиля, но и несколько десятков квадратных метров моста. В итоге движение по трассе оказалось полностью заблокировано."Моментальное пекло! Ад, просто ад!" — рассказал оказавшийся в непосредственной близости от места аварии водитель, на глазах которого вспыхнула трава и начали взрываться покрышки. Он-то и предположил, что ДТП стало фатальным для все его участников. Его версия, по счастью, не нашла подтверждения: водитель крана доставили в больницу в тяжелом состоянии с ожогами и травмами, управлявший же бензовозом мужчина и вовсе отказался от госпитализации.