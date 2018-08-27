Ровно 18 лет назад, 27 августа 2000 года, произошла одна из самых крупных техногенных катастроф в современной истории России – пожар на Останкинской телебашне в Москве. Огонь не могли потушить больше суток, а из-за разрыва стальных тросов внутри башни и ее наклона по столице поползли слухи, что один из главных символов города может рухнуть.

Ровно 18 лет назад, 27 августа 2000 года, произошла одна изсамых крупных техногенных катастроф в современной истории России – пожар наОстанкинской телебашне в Москве. Огонь не могли потушить больше суток, а из-за разрывастальных тросов внутри башни и ее наклона по столице поползли слухи, что один из главныхсимволов города может рухнуть.Возгорание произошло около трех часов дня в воскресенье, 27августа. Из окон на высоте более 400 метров повалил дым, потом показалосьпламя. Телетрансляция основных российских каналов на Москву и область былаостановлена практически сразу. Уже через 15 минут у башни находилось около 40машин – пожарные расчеты, скорая помощьВсех, кто находился внутри здания – в студиях, аппаратных, атакже посетителей знаменитого ресторана "Седьмое небо" – пришлосьсрочно эвакуировать. Однако лифты к тому моменту были уже отключены. Чтоделать? Выход один – спускаться с огромной высоты по лестнице.Спустя два часа после начала пожара выгорели 25 метровпередающих кабелей телеканалов и пейджинговых компаний. К 19:00 не выдержали лифты, которые рухнули с высоты 460 метров. В одном из них находились тричеловека – замначальника управления Государственной противопожарной службы(УГПС) по Северо-Восточному округу Владимир Арсюков, лифтер Светлана Шкатила ислесарь-ремонтник Александр Шипулин.Все они погибли.К ночи огонь опустился до уровня 200 метров, сгорели почтивсе силовые кабели. Еще спустя некоторое время пламя опустилось до рекорднойотметки – 120 метров, в то время как верхняя граница огня находилась на уровне330 метров.Несмотря на предпринимаемые усилия, пожарным никак неудавалось остановить распространение огня. К утру 28 августа уровень пламениснизился до 160 метров, к пяти часам утра лопнули 50 из 149 опорных тросов. К девяти часам утра, по некоторыми данным, былауничтожена уже половина крепежных тросов.Постепенно Останкинская башня начала сгибаться и клониться в сторонурайона, где расположен Ботанический сад. Наклон был виден невооруженнымвзглядом.По Москве сразу же поползли панические настроения: один изглавных символов столицы может рухнуть! Страху добавлял тот факт, что фундаменту этого циклопического сооружения практически отсутствовал – его глубинасоставляла всего лишь 4,6 метра. Учитывая участившиеся в Москве ураганы, людибоялись, что башня, в которой лопнуло более половины тросов, не сможет устоятьперед очередным разгулом непогоды.Локализовать огонь удалось в 12:30 28 августа. К томумоменту у башни работали 32 пожарных расчета. Однако спустя полчаса на высоте247 метров вновь обнаружили возгорание. Окончательно побороть огоньпожарные смогли в 17:30. Таким образом, возгорание на телебашне продолжался более 26часов.Причина произошедшего была установлена довольно быстро -самовозгорание. Выяснилось, что кабели не были рассчитаны на имевшиесяперегрузки. Из-за их перегрева и начался пожар. Кроме того, специалисты выявилинарушения требований противопожарной безопасности. К примеру, шахта, гдерасполагались кабели и фидеры (устройства, которые передают сигнал отпередатчика к антенне), не была оснащена автономными системами пожаротушения.Несмотря на ликвидацию возгорания, панические слухипродолжали гулять по Москве. Согласно опросу ВЦИОМ от 31 августа 2000 годабольшинство жителей столицы были уверены, что башня рухнет, и предлагалипостроить новую. Люди говорили, что во время горения температура в башне якобыподнималась до 1500 градусов по Цельсию, а из 149 тросов целыми остались лишь19.Однако обследовавшие конструкцию геодезисты поспешилиуспокоить горожан: отклонение сооружения от оси не превысило предельнодопустимой нормы. Преувеличением оказались и разговоры о 1500 градусах. Вреальности температура горения не превышала 500 градусов, и на устойчивостиконструкции сооружения это никак не сказалось. Что касается стальных тросов, тоони, объясняли специалисты, не влияют на устойчивость башни, а служат длясоздания напряжения внутри сооружения, придавая ему эластичность.Приводились слова автора проекта телебашни – инженера НиколаяНикитина. "Гарантирую, триста лет простоит. А если не верите, приходите черезтри столетия и увидите сами!" – как-то говорил конструктор. Сооружениестроилось в расчете на то, что оно сможет выдержать землетрясение силой довосьми баллов, которых в столице не наблюдалось на протяжении всей ее истории.Несмотря на царившие в те дни пессимистические настроения,было принято решение восстановить уникальное сооружение. И по сей день эффектновозвышающаяся над столицей башня является одним из главных символов города,неотъемлемой частью его панорамы.