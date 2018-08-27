Следователи Камчатки проводят проверку по факту смерти женщины, которую дважды отказались госпитализировать.

Следователи Камчатки проводят проверку по факту смерти женщины, которую дважды отказались госпитализировать.С заявлением в следственный комитет обратилась 21-летняя дочь погибшей. По ее словам, к 42-летней матери, страдавшей хроническим заболеванием, дважды вызывали скорую помощь, но медики отказывались забирать женщину в больницу, несмотря на ее тяжелое состояние и все необходимые документы на руках.Госпитализировали женщину только с третьего раза, она скончалась в тот же день в больнице, сообщает ТАСС.